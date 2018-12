Costanza Caracciolo attaccata | Karina esplode | “Basta | vergognatevi”

Costanza Caracciolo già in forma dopo il parto? L’ex Velina smentisce la fake news - la verità della neo mamma [FOTO] : Costanza Caracciolo non gradisce la fake news che circola sul suo conto dopo la gravidanza, l’ex Velina svela la verità sulla sua forma fisica Costanza Caracciolo ha dato alla luce il 18 novembre Stella. L’ex Velina sui social, a distanza di quasi un mese dal parto, ci tiene a smentire in particolare una fake news che è diventata virale sul suo conto. In un post sponsorizzato di Facebook si pubblicizza ‘il suo segreto per ...

“Fare la mamma ti fa proprio schifo” : Costanza Caracciolo attaccata sui social - la replica dell’ex Velina [FOTO] : Costanza Caracciolo presa di mira su Instagram, un commento vergognoso sui social mette in dubbio il suo ruolo di madre: la replica dell’ex Velina Costanza Caracciolo pubblica sui social una foto di una campagna pubblicitaria in cui appare in equipaggiamento da neve. La bionda e bellissima ex Velina, diventata da poco mamma di Stella, scrive a didascalia dello scatto: “sta arrivando la neve… copritevi”. La reazione ...

Costanza Caracciolo : "Alla fine ho fatto il parto cesareo" : Costanza Caracciolo è finalmente diventata mamma ed è al settimo cielo. Dopo l'aborto spontaneo dello scorso anno, finalmente l'ex velina bionda sta costruendo la sua splendida famiglia. Con Bobo ...

Costanza Caracciolo mamma : «Parto cesareo - ora allatto. Il peso? 10 chili e non so se li ho persi» : Costanza Caracciolo e Bobo Vieri come riportato da Leggo.it sono diventati genitori, lo scorso 18 novembre, della loro prima figlia Stella. La coppia, molto attiva sui social, ha dato...

Costanza Caracciolo sul parto : "Doveva essere naturale - ma ho fatto il cesareo" : L'ex velina racconta la maternità dopo la nascita della figlia Stella, avuta dal campione Bobo Vieri

Dal presunto litigio con Federica Nargi al parto : Costanza Caracciolo risponde ai fan dopo la nascita di Stella [GALLERY] : Costanza Caracciolo e le domande dei fan a poche settimane dalla nascita della piccola Stella Sono passate poche settimana dalla nascita della piccola Stella Vieri, la figlia di Bobo e di Costanza Caracciolo. Era il 18 novembre quando la piccola è venuta alla luce e, adesso, la bella ex velina sta piano piano tornando attiva sui social, tra un allattamento ed una dormitina rifocillante. Stasera, la bella siciliana ha voluto rispondere alle ...

Ecco la prima foto di Costanza Caracciolo e Bobo Vieri e la piccola Stella : Arriva la prima uscita pubblica da genitori per Christian Vieri e Costanza Caracciolo che il 18 novembre, ha annunciato la nascita della loro figlia, Stella, poi la Caracciolo e la piccola sono tornate a casa, con Bobo che le ha regalato un grande mazzo di fiori e un’immancabile (e ricambiata) dedica social. Ora i due escono per la prima volta di casa con la figlia. La coppia è stata sorpresa da “Chi”, nel numero, in clinica per la prima visita ...

Christian Vieri e Costanza Caracciolo genitori : le prime foto con Stella : La coppia è stata immortalata dai fotografi del settimanale 'Chi' durante la prima uscita con la figlia neonata

