Corrado Augias | mai viste la moglie Daniela e la figlia Natalia? Foto

Corrado Augias : età - altezza - peso - moglie - figlia : Corrado Augias è un giornalista ma anche scrittore, conduttore televisivo e politico italiano. Giovane funzionario Rai, si iscrisse all’Ordine dei giornalisti il 1º aprile 1969 e negli anni si è imposto come protagonista indiscusso del giornalismo italiano, su carta stampata ma anche in televisione. Per anni ha curato le corrispondenze da Parigi e da New York per Repubblica e per i settimanali l’Espresso e Panorama. Collabora con il ...

Città Segrete : alla scoperta di Parigi - Londra e Roma con Corrado Augias : Corrado Augias Orfano di Alberto Angela, ormai migrato in pianta stabile su Rai1, il sabato sera di Rai3 si affida a Corrado Augias. Il giornalista e scrittore sarà da questa sera il padrone di casa di Città Segrete, tre speciali appuntamenti in onda alle 21.15. Sulla falsariga dei suoi successi editoriali, Augias proporrà tre serate dedicate ad altrettante Città: Parigi, Londra e Roma, accompagnando il pubblico alla scoperta delle piazze, i ...

Città segrete - Corrado Augias racconta Parigi - Londra e Roma nel prime time del sabato di Rai 3 : Dal libro alla tv: Corrado Augias porta sul piccolo schermo tre dei suoi lavori dedicati a "I Segreti..." delle grandi capitali raccontati attraverso "Storie, luoghi e personaggi..." come recitano i sottotitoli delle opere di cui si 'nutre' questo primo (?) ciclo di Città segrete, in onda da questa sera, sabato 8 dicembre, alle 21.15 su Rai 3. Si parte con Parigi per continuare nelle prossime due settimane con Londra e Roma.prosegui la ...

Città Segrete - Corrado Augias comincia da Parigi : Da Parigi a Londra per poi approdare a Roma, ma non è un viaggio turistico come tutti gli altri, perché a spingere Corrado Augias nel raccontare tre delle più belle Città del mondo c’è il desiderio di scoprire i misteri che nascondono: nasce così Città Segrete il suo nuovo programma al via sabato 8 dicembre in onda su Rai3 in prima serata. Città Segrete, si comincia da Parigi Quali segreti custodiva Mata Hari? Perché i terroristi hanno ...