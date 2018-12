Corrado Augias | età | altezza | peso | moglie | figlia

caffeinamagazine

(Di martedì 18 dicembre 2018)è un giornalista ma anche scrittore, conduttore televisivo e politico italiano. Giovane funzionario Rai, si iscrisse all’Ordine dei giornalisti il 1º aprile 1969 e negli anni si è imposto come protagonista indiscusso del giornalismo italiano, su carta stampata ma anche in televisione. Per anni ha curato le corrispondenze da Parigi e da New York per Repubblica e per i settimanali l’Espresso e Panorama. Collabora con il quotidiano la Repubblica, occupandosi della sezione delle lettere inviate dai lettori.Oltre alla professione di giornalista,si è distinto nella scrittura di gialli ed è anche un autore teatrale Scrittore giallista, è autore di una trilogia (Quel treno da Vienna, Il fazzoletto azzurro, L’ultima primavera e dei romanzi Sette delitti quasi perfetti, Una ragazza per la notte, Quella mattina di luglio e Tre colonne in cronaca, ...