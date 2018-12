Coppa di Lega inglese | brivido Manchester City | si qualifica solo dopo i calci di rigore ...

Probabili formazioni Marsiglia-Strasburgo - Coppa di lega francese 19-12-2018 : Probabili formazioni Marsiglia-Starsburgo, partita che vale per gli ottavi di finale della Coppa lega francese. Il Marsiglia è in un momento nero della stagione, il tecnico della squadra francese, Rudi Garcia cerca risposte dai suoi. Una sconfitta anche in Coppa potrebbe significare l’addio dell’ex Roma. Nelle ultime 5 partite, il Marsiglia, ha collezionato solo 4 punti, conditi da tre sconfitte pesanti e l’uscita ...

Probabili formazioni Orleans-Psg - Coppa di Lega francese 18-12-2018 : Probabili formazioni Orleans-Psg 18 dicembre: match valido per gli ottavi di finale della Coppa di Lega francese. Il PSG, dominatore della stagione in Francia, non dovrebbe infatti avere particolari problemi ad approdare ai quarti di finale della Coppa di Lega francese. La squadra di Tuchel, all’esordio stagionale nel torneo, vince tra l’altro il trofeo da 5 stagioni di fila, e, con 8 successi in totale, è anche quella che lo ha vinto più ...

SuperCoppa - Usigrai alla Lega : “Soldi contano più dei diritti civili” : Supercoppa Italiana Arabia Saudita Usigrai. La Lega Serie A ha ufficializzato oggi data e luogo della finale di Supercoppa Italiana: la gara, come era già stato anticipato nelle scorse settimane, si terrà mercoledì 16 gennaio a Gedda, in Arabia Saudita. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 20.30 locali (ore 18.30 italiana). A contendersi […] L'articolo Supercoppa, Usigrai alla Lega: “Soldi contano più dei diritti ...

Tennis : Novak Djokovic contro l’ITF per la regola che lega la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 alla nuova Coppa Davis : Novak Djokovic non ci sta. In qualità di presidente del Consiglio dei giocatori del circuito ATP, il n.1 del mondo è fortemente contrariato per il lancio del nuovo format della Coppa Davis, che prenderà il via l’anno venturo, e nello stesso tempo come essa sia legata ai prossimi Giochi Olimpici. La Federazione Internazionale del Tennis (ITF) ha richiesto ai giocatori di partecipare alla Davis per ottenere il pass a Cinque Cerchi. In questo ...

«Mio padre - che orgoglio la Coppa Italia Legame con Bergamo per sempre» : Il bellissimo ricordo del figlio Carsten e il messaggio d'amore e d'affetto per l'Atalanta e la sua città.

UEFA - rassicurazioni dai club : no alla Superlega e sì a una terza Coppa : In una riunione i club hanno espresso la volontà di proseguire nello sviluppo delle competizioni sotto la guida della UEFA. L'articolo UEFA, rassicurazioni dai club: no alla Superlega e sì a una terza coppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Coppa di Lega inglese - Manchester City-Fulham 2-0. Guardiola scopre il giovane Diaz : Manchester City-Fulham 2-0 18' e 65' Diaz E adesso segniamoci anche questo nome: Brahim Diaz, spagnolo classe '99, solo l'ultimo dei campioncini inventati da Guardiola. Come se al City non ce ne ...

Coppa di Lega - Manchester City-Fulham 2-0 : decide la doppietta di Brahim Diaz : Dopo Arsenal, Tottenham e Chelsea anche l'ultima big inglese rimasta in Coppa di Lega raggiunge i quarti di finale. Il Manchester City piega il Fulham all' Etihad Stadium senza mai soffrire. A ...