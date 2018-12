Close to the Sun | l' horror italiano in stile BioShock ha un publisher

The Event - Closer to the Star - il party di Eurosport per il basket incanta Milano : Il Teatro Gerolamo di Milano, in pieno centro, trasformato in un campo da basket.E’ successo anche questo a Milano, ieri sera, per la serata “THE Event – Closer TO THE Star” organizzata per celebrare la grande stagione di basket di Eurosport Italia e un dicembre stellare con oltre 160 partite in un solo mese. Ospite speciale della serata l’Olimpia Milano con le sue stelle Mike James, Nemanja Nedovic, Arturas ...

Mostrata Fort Tarsis in Anthem - oggi 3 dicembre ultimo giorno per iscriversi alla Closed Alpha : Grazie all'ultimo livestream di Anthem organizzato dagli sviluppatori di Bioware è stata finalmente svelata la città di Fort Tarsis. Si tratta di un punto di riferimento centrale dell'universo ricreato nel gioco. Cresce così l’attesa dei giocatori per l’uscita di Anthem la cui data ufficiale del rilascio è in programma per il prossimo 22 febbraio 2019 su PC, Playstation 4 ed Xbox One. Era stato Michael Gamble, Lead Producer di Anthem, a ...

Anthem : EA annuncia le date della imminente Closed alpha : EA ha annunciato che la closed alpha per l'imminente sparatutto multigiocatore di BioWare, Anthem, inizierà l'8 dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.Come riporta Eurogamer.net, EA afferma che l'evento partirà l'8 dicembre e terminerà il giorno successivo, il 9 dicembre.Data la natura limitata della closed alpha, i giocatori che vogliono provare il titolo dovranno iscriversi al programma di Community Playtest di EA entro il 3 dicembre. ...

Closed Alpha per Anthem a dicembre : come accedere - teaser e possibile cross-play : Anthem è al centro di un importante annuncio di Electronic Arts e BioWare: i giocatori potranno provare una prima, vera versione del gioco grazie a una vicinissima Closed Alpha. L'uscita è stata fissata tra le giornate di sabato 8 e domenica 9 dicembre, sia su PC che su PS4 e Xbox One. Ci saranno diverse sessioni di gioco, ma ogni utente chiaramente potrà provare Anthem su una sola piattaforma. Il fatto che quest'Alpha è "chiusa" significa ...