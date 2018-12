Clamoroso al Manchester United | esonerato Mourinho

ilgiornale

(Di martedì 18 dicembre 2018) Ilha deciso: Joséè stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il portoghese non è più il tecnico dei Red Devils e paga una prima parte di stagione davvero disastrosa che vede loa diciannove punti dalla vetta e a undici punti dal quarto posto. Gli inglesi si sono qualificati per gli ottavi di finale di Champions League, giungendo secondi nel gruppo della Juventus, dove affronteranno il Psg. L'ex allenatore di Inter, Chelsea e Real Madrid, è statoanche per i suoi continui dissidi con stampa e giocatori, visto che ha avuto da ridire con molti calciatori dei Red Devils, con Pogba e Rashford nel mirino.Loha deciso di affidare l'esonero ad una nota sul sito ufficiale e su Twitter: "Ilannucia chenon è più l'allenatore del club. Lo vogliamo ringraziare per il lavoro svolto in questi anni e ...