CINA | XI JINPING | ' ORA NUOVO MIRACOLO ECONOMICO' Presidente annuncia riforme | ma nel

CINA - XI JINPING - 'NESSUNO PU' DIRCI COSA FARE O NON FARE'/ 40 anni riforme : 'Presto miracolo economico' : CINA, i 40 anni delle riforme del mercato. Il presidente Xi JINPING spiega: "Nessuno può DIRCI COSA FARE o COSA non FARE"

Il presidente cinese Xi Jinping promette "un nuovo miracolo, persino più grande, che impressionerà il mondo". Commemorando i 40 anni d'apertura e riforme alla base del miracolo economico inaugurata da Deng Xiaoping, il leader cinese parla con durezza delle recenti dispute commerciali con gli Usa e lo fa senza mezze misure: "Nessuno può dettare al popolo cinese ciò che deve fare o non fare".

Xi Jinping incontra i rappresentanti della Commissione degli imprenditori CINA-Spagna : ... realizzando la complementarità reciproca dei vantaggi favorevoli alla promozione del collegamento e connessione tra Asia e Europa, nonché alla promozione dello sviluppo dell'economia mondiale in una ...

Anno dell'ambiente CINA-Francia : Xi Jinping ed Emmanuel Macron si scambiano messaggi d'auguri : La Francia intende lavorare con impegno insieme alla Cina per guidare il mondo verso uno sviluppo sostenibile, a basse emissioni di carbonio e "green".

Xi Jinping ha incontrato i leader delle nazioni insulari del Pacifico con cui la CINA intrattiene relazioni diplomatiche : ... la parte cinese intende rafforzare gli scambi e la cooperazione nei settori dell'economia, del commercio, del turismo, delle scienze umanistiche e delle località. Nell'incontro con il premier del ...

CINA - la gaffe di Di Maio : chiama 'Ping' il presidente cinese Xi Jinping : Ha fatto un po' di confusione Luigi Di Maio con il nome del presidente cinese al grande Expo delle importazioni di Shanghai. Al vicepremier è scappato un "presidente Ping" per ben due volte, ma il ...

L'Ungheria di Viktor Orban si apre alla CINA di Xi Jinping : Per Orban queste società cinesi 'hanno contribuito al raggiungimento della piena occupazione in Ungheria e svolgono un ruolo significativo nel garantire che l'economia ungherese abbia un tasso di ...