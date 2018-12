Chiesa Ucraina | se il patriarcato di Mosca arriva agli insulti

«Ecco la nuova Chiesa Ucraina : senza Putin - con Dio» : una Chiesa senza Putin , è una Chiesa senza , il patriarca di Mosca, Kirill, è una Chiesa che non prega per le autorità e le forze militari russe. Perché il potere russo e le forze russe uccidono gli ...

La Chiesa ortodossa ucraina si è staccata da quella russa e ha scelto come suo nuovo patriarca Metropolitan Epifaniy : La Chiesa ortodossa ucraina si è staccata sabato da quella russa e ha scelto il suo nuovo patriarca , il 39enne Metropolitan Epifaniy , della regione di Odessa. La spaccatura era un evento annunciato e ha ragioni più politiche che religiose, legate ai

Chiesa Ucraina autocefala : una storia che dura da 100 anni - Scheda - : In seguito, la politica ucraina continuò a ondeggiare tra una linea filo-russa e una filo-occidentale, rimanendo sostanzialmente legata alla Russia per la dipendenza energetica e le dinamiche ...

Ucraina : nuovo capo Chiesa indipendente : ANSA, - MOSCA, 15 DIC - Il concilio di unificazione di Kiev ha eletto come capo della nuova chiesa ortodossa autocefala Ucraina il 39enne metropolita Epifanio, di fatto il numero 2 della chiesa del ...

Ucraina : nuovo capo Chiesa indipendente : ANSA, - MOSCA, 15 DIC - Il concilio di unificazione di Kiev ha eletto come capo della nuova chiesa ortodossa autocefala Ucraina il 39enne metropolita Epifanio, di fatto il numero 2 della chiesa del ...

La Chiesa ortodossa ucraina si stacca da quella russa : Per ragioni politiche più che religiose: il patriarca russo non l'ha presa bene, e ha minacciato uno scisma

Ucraina : presidente Poroshenko - il 15 dicembre concilio unificazione Chiesa ortodossa autocefala : ... una dinamica che sembra aver avviato una profonda spaccatura nell'unità del mondo ortodosso. Tale scenario, che apparentemente si muove sul piano confessionale, ha in realtà motivazioni politiche ...

La crisi tra Russia e Ucraina spacca la Chiesa Ortodossa : ... la tensione tra Russia ed Ucraina per la Crimea si riflette e raddoppia nel grande scontro che va dividendo le 14 chiese autocefale che compongono il mondo dell'ortodossia orientale. L'andamento dei ...

Il metropolita Hilarion : 'L'ombra degli Usa dietro lo scisma della Chiesa ucraina' : Quanto hanno pesato le influenze esterne e la politica sulla decisione di Bartolomeo di concedere l'autocefalia in Ucraina? 'Abbiamo pochi dubbi sul fatto che dietro le azioni di Costantinopoli ci ...

Discusso da Putin lo scisma della Chiesa Ortodossa in Ucraina al Consiglio di sicurezza - : Nella riunione sono state inoltre affrontate le questioni d'attualità della politica interna russa, in particolare i temi legati all'economia e al welfare. Sono state anche discusse questioni ...

La Chiesa Ucraina divorzia da quella russa Mosca : "Difenderemo i nostri interessi" : Per il presidente ucraino Petro Poroshenko è 'la vittoria del bene sul male, della luce sulle tenebre'. Secondo il Cremlino si tratta di una mossa 'catastrofica' e 'illegale'. L'annuncio era nell'aria ...

Il Patriarca di Costantinopoli ha ufficialmente riconosciuto l’indipendenza della Chiesa ortodossa ucraina : Il Patriarca della Chiesa ortodossa di Costantinopoli, Bartolomeo, ha ufficialmente deciso di rendere “autocefala”, cioè indipendente, la Chiesa ortodossa ucraina, che finora dipendeva formalmente da quella russa. Era una decisione che si aspettava da alcuni giorni e che ha prodotto immediatamente delle The post Il Patriarca di Costantinopoli ha ufficialmente riconosciuto l’indipendenza della Chiesa ortodossa ucraina appeared first on Il ...