Chi sono gli Incel e perché sul web scrivono frasi come | “Dobbiamo stuprare tutte le

Quanto sono realistici i paesaggi post-apocalittici dei videogioChi? - articolo : Distese aride, città abbandonate, panorami devastati dal tempo e da eventi cataclismatici. Ambienti familiari lentamente ma inesorabilmente reclamati dalla natura, dopo la nostra disfatta. I videogiochi hanno spesso abbracciato le ambientazioni post-apocalittiche. Queste ultime sono avvolte da un alone di fascino, apprensione e profonda curiosità, ed evocano pensieri ipotetici su cosa succederebbe in un'eventualità simile. Quando questi ambienti ...

Petrolio in picChiata - ma tanti titoli oil sono da comprare : Il Petrolio continua a pagare pegno alla frenata dell'economia e ai timori di un ulteriore rallentamento il prossimo anno quando la domanda potrebbe registrare ulteriori cali. Ad appesantire il ...

Silvestrini : risChi legati a reddito cittadinanza sono palesi - Chi controlla? : Firenze – Il reddito di cittadinanza “interviene per cercare di dare ristoro a tante fragilita’ presenti nel Paese”, tuttavia i “rischi legati allo strumento sono evidenti”. Lo spiega Sergio Silvestrini, segretario generale della Cna, a margine dell’iniziativa ‘Comune che vai, fisco che trovi’ organizzata dall’associazione a Livorno. “In queste cose, infatti, cio’ che conta ...

Caterina Balivo non sono mai ricorsa alla Chirurgia estetica : La presentatrice tv Caterina Balivo al settimanale ‘Gente’, ha raccontato la formula vincente per tener vivo il rapporto d’amore con il marito Guido Maria Brera, con cui è sposata da 4 anni dopo 5 anni di fidanzamento. La semplicità è stato il tratto distintivo di questa unione, cementificata dall’arrivo di due splendidi bambini, Guido Alberto, 6 anni, e Cora, di appena 16 mesi: “Se….y io? Ma se rido sempre! Sarà forse ...

Vittorio CecChi Gori sono stato plagiato da persone che mi fidavo : Il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori ospite a “Storie Italiane “ di Eleonora Daniele racconta il suo dramma:«Quel giorno lì per me è stato importante perché ho voltato pagina – ha detto il produttore cinematografico –. Purtroppo ero finito in mano a un avvocato e a un’altra persona, che era un amico, che mi hanno proprio tradito. Avevo capito che mi stavano facendo del male. Questa, forse, è stata una delle ragioni per cui sono ...

Per la Cina sono campi di rieducazione - il resto del mondo li Chiama gulag : Roma. Abel Amantay, un kazako cittadino cinese, era tornato l’anno scorso nello Xinjiang per registrare il suo permesso di lavoro all’estero. Era stato arrestato e deportato in uno di quelli che in Cina chiamano “centri di formazione professionale”, costruiti dal governo della regione autonoma dello

Sono figlia e madre di emigrati. Di Chi porta il suo futuro altrove : Partiti in cerca di un lavoro. Gli emigranti esistono anche in Italia. Vanno verso il nord del Paese, verso l’Europa, verso l’America. Lasciano la famiglia come a inizio Novecento, con una ideale “valigia di cartone”. Ecco alcune delle loro storie raccontate a valigiadicartone.ilfatto@gmail.com Sono del Sud. Mi sembrava, dopo tanti anni, di avere lenito la pena delle partenze di mio padre per Basilea (Svizzera); ma, ogni volta che osservo mio ...

Nainggolan : "Roma? Ho Chiuso i rapporti"/ "Ero amareggiato per come era finita - ma ora all'Inter sono sereno" : Nainggolan e l'addio alla Roma: "Ho chiuso i rapporti. Ero amareggiato per come era finita". Il centrocampista dell'Inter ora ha ritrovato la serenità

Ecco Chi sono gli "amici" di Amici : Squadra Sparta Tish - cantante e musicista, nome d'arte di Tijana Boric, 18 anni, nata a Gorizia da genitori di origini serbe. Poliglotta, parla 5 lingue,, fa musica da quando ha 4 anni e sa suonare ...

Butterfly - drama su una bimba trans in onda su FoxLife : ‘Non sono più Max - Chiamatemi Maxine’ : Un pomeriggio come un altro in una casa come un’altra in Inghilterra. Susie e suo figlio Jack di 4 anni sono accoccolati sul divano a guardare un film Disney. Ad un certo punto Jack si gira verso sua madre e le dice “Mamma, Dio ha fatto un errore: io avrei dovuto essere una ragazza”. Come racconta il Mirror, la donna era terrorizzata, sapeva che suo figlio amava le cose tipicamente da bambina, come il film che stavano vedendo insieme: la ...

Una videocamera da taschino vi suggerirà Chi sono le persone che incontrate e di cui non ricordate i nomi : Nell’antica Roma c’era il nomenclator, lo schiavo o il liberto che seguiva passo passo il padrone per strada e gli suggeriva all’orecchio con discrezione i nomi delle persone che incontrava, per evitargli brutte figure. Nell’era digitale il nomenclator sta per essere sostituito da una videocamera da taschino come la OrCam MyMe, un progetto che sulla piattaforma Kickstarter di finanziamento collettivo ha già raggiunto la ...