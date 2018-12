Chi era Paul Klee | il pittore nato 139 anni fa

LIVE Sci alpino - Discesa femminile Val Gardena 2018 in DIRETTA : Nicol Delago sogna il colpaccio - Nadia FanChini e Brignone devono superarsi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La Saslong apre alle donne e sarà una fantastica novità, essendo una prima volta assoluta per le velociste sullo storico tracciato gardenese. Una gara dunque apertissima, dove davvero può succedere di tutto e dove le candidate alla vittoria finale sono veramente tante. Non ci sarà Mikaela Shiffrin, che ha ...

Se operai e rider Chiedono la stessa cosa : Uno strano binomio è andato in scena la settimana scorsa in casa Cgil. Si sono riunite a congresso due categorie che potrebbero sembrare agli antipodi: il Nidil e la Fiom. L'ultima sigla creata dal sindacato di Corso d'Italia per intercettare i giovani riders e tutto il microcosmo proteiforme della gig economy, assieme alla associazione più strutturata, quella più "novecentesca", dalle cui lotte è disceso tutto ...

Carlo Fuortes - sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma : "Salta lo SChiaccianoci per colpa del decreto dignità : Lo "Schiaccianoci non andrà in scena per colpa di una sentenza della Corte europea e il decreto dignità". A dirlo il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, Carlo Fuortes, durante la conferenza stampa di presentazione del 'nuovo' 'Lago dei cigni' firmato da Benjamin Pech che debutta al Costanzi il 28 dicembre."Purtroppo la Scuola del Teatro dell'Opera di Roma non sarà in scena con 'Lo Schiaccianoci' al Nazionale come ...

Il Ristorante degli Chef - ultima puntata in diretta : Chi vincerà? : Chiusura a dir poco anomala per Il Ristorante degli Chef - e per qualsiasi talent, in generale - visto che trasmette in una sola serata fiume semifinale e finale, per terminare il tutto con una settimana di anticipo. L'ultimo appuntamento con Il Ristorante degli Chef, quindi, va in onda stasera, martedì 18 dicembre, su Rai 2 dalle 21.20 fin quasi alle 2 di notte.prosegui la letturaIl Ristorante degli Chef, ultima puntata in diretta: chi ...

GranChi-yeti e murene : è un mondo di meraviglie : Si intitola Il libro degli esseri a malapena immaginabili, Adelphi, pagg. 544, euro 34, traduzione di Massimo Bocchiola, disegni di Roberto Abbiati, ed è - come spiega il sottotitolo - un 'Bestiario ...

Chi era Paul Klee : Google lo ricorda oggi, nel 139esimo anniversario della sua nascita: è stato uno degli artisti più importanti del primo Novecento

Calciomercato - Chiusura 31 gennaio : domani decide il consiglio federale : Ma il mondo dei procuratori non è così compatto. C'è chi, appunto, preferisce la chiusura al 31 gennaio. E chi invece gradisce l'attuale calendario, per potersi poi concentrare sulle trattative ...

Padova : è ricoverato in ospedale da 3 anni - ma nessuno sa Chi sia : Un paziente di cui non si conosce l'identità è ricoverato da tre anni all'ospedale di Cittadella, in provincia di Padova. Inizialmente, l'uomo era stato portato al pronto soccorso per un'emorragia celebrale, in seguito alla quale è poi entrato in coma. Sono passati ormai ben 3 anni da allora, ma nessuno ha mai fatto visita al paziente o reclamato in qualche modo la sua assenza. Lo strano caso Il signore in questione era finito al pronto soccorso ...

Colombia - liberata la nipote di Gabriel Garcia Marquez sequestrata cinque mesi fa : i rapitori Chiedevano 5 milioni di dollari : I rapitori aveva chiesto un riscatto di 5 milioni di dollari, ma le forze di sicurezza Colombiane hanno liberato Melisa Martnez Garcia, nipote del defunto scrittore Gabriel Garcia Márquez, che era ...

Tria punta a Chiudere stasera trattativa con Ue - stima Pil 2019 scende a 1% : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, punta a chiudere stasera la trattativa con Bruxelles sui saldi della manovra 2019, dopo aver ridotto il target di deficit a 2,04% del Pil nel tentativo di scongiurare una ...

Lo strano caso del paziente ignoto : ricoverato in coma da tre anni - ma nessuno sa Chi sia : Resta da capire se, in Italia o dall'altra parte del mondo, c'è qualcuno che vorrebbe riabbracciare il paziente misterioso ma non può o non sa come fare.

Var Roma-Genoa - Preziosi infuriato/ 'L'arbitro era in malafede' - Video : il rigore non fisChiato su Pandev : Delude anche in Roma-Genoa il Var che non segnala un rigore evidente per il Grifone nel finale, portando alla brutta figura l'arbitro Di Bello.

Sekiro : Shadows Die Twice domina la classifica dei videogioChi più desiderati dagli utenti di Steam : Come saprà bene chi è solito utilizzare Steam per acquistare videogiochi per PC, la piattaforma permette agli utenti di inserire un determinato titolo in una personale lista dei desideri, in modo da poter ricevere una notifica ogni qual volta esso riceve uno sconto o è al centro di una promozione.Come riporta VG24/7, l'utente Twitter Simon Carless ha scoperto che Steam propone una pagina dove vengono inseriti in una classifica i videogiochi che ...