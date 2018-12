CEV Volleyball Cup – Busto Arsizio e Saugella Monza in trasferta per due importanti match

sportfair

(Di martedì 18 dicembre 2018) CEVCup: mercoledì UYBA di scena a Graz nell’andata degli ottavi di finale. Challenge Cup: per lain Belgio Doppiaper le squadre italiane impegnate mercoledì sera neidi andata degli ottavi di finale di CEV e Challenge Cup.La Yamamay E-Workscenderà in campo alle ore 19.00 al Raiffeisen Sportpark di Graz, in Austria, per affrontare l’UVC Holding Graz. Sulla carta l’avversario non è dei più temibili e le farfalle di Marco Mencarelli godono di un ottimo momento di forma, attese poi nel weekend dal bigcasalingo di Samsung Volley Cup con Novara. Le austriache, eliminate nei turni preliminari di Champions League, hanno superato i sedicesimi superando il TJ Ostrava. Il team allenato da coach Jesenko, attualmente quinto nella Austrian Volley League, non presenta nomi altisonanti ma fa della forza di ...