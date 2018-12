Caso Salvini-ultrà | il sottosegretario Sibilia | M5S | | ' Foto inopportuna | ma a chi è su

Scontro Di Battista-Il Giornale su debiti azienda di famiglia. L'abbraccio Salvini-capo ultrà diventa un Caso : 'Tutto vero, ma è un colpo basso' dice l'esponente 5Stelle che punta il dito su Silvio Berlusconi. Polemiche per la foto che ritrae il ministro dell'Interno mentre saluta Luca Lucci, condannato per ...

Caso Centemero : M5S chiede chiarimenti ma Salvini fa spallucce : Si apre un nuovo filone d'inchiesta a Bergamo e la Lega torna nell'occhio del ciclone. Salvini sostiene però che non vi sia nulla di rilevante da cercare. I Capigruppo pentastellati D'Uva e Patuanelli affermano in una nota che sono necessari chiarimenti. Il Caso Centemero Dopo l'ormai celebre sentenza sui 49 milioni di euro confiscati alla Lega, si apre un nuovo sentiero d'inchiesta che coinvolge il partito di Matteo Salvini. Secondo i ...

Caso Hezbollah - Di Maio sta con la Difesa : “Le parole di Salvini? Il Ministero ha già detto tutto - Unifil modello super partes” : La missione Unifil in Libano “è una delle missioni di pace più importanti che abbiamo nel mondo e soprattutto, come M5S, abbiamo sempre citato quella missione di pace come vero modello di missione super partes. Quello che si doveva dire sulla vicenda l’ha detto il Ministero della Difesa. Io mando solo un grande abbraccio ai militari che sono lì. Gli dico di tenere duro e di andare avanti”. Così il vicepremier Luigi Di Maio, ...

Su Hezbollah scoppia il Caso Salvini : "Sono terroristi". Ma il ministero della Difesa attacca : "Le sue parole preoccupano e imbarazzano" : "Chi vuole la pace, sostiene il diritto all'esistenza ed alla sicurezza di Israele. Sono appena stato ai confini nord col Libano, dove i terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel e armano missili per attaccare il baluardo della democrazia in questa regione". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini da Israele."Preoccupazione" e "imbarazzo" in ambienti del ministero della Difesa e del comando italiano ad Unifil a seguito ...

Fondi Lega - Di Maio : “Salvini non minimizzi il Caso Centemero”. Capigruppo M5s : “Il Carroccio fornisca chiarimenti” : “Matteo Salvini non minimizzerà sul caso di Giulio Centemero“. Anzi: “Siamo certi che la Lega fornirà ulteriori chiarimenti“. Nel day after del blitz della Guardia di Finanza a Bergamo per acquisire documenti utili all’indagine per riciclaggio della procura di Genova – e la notizia dell’apertura di un fascicolo da parte della procura lombarda per finanziamento illecito – il Movimento 5 stelle ...

