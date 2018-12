Camorra | estorsioni per favorire il clan dei Casalesi Operazione della Dia a Trieste e

Estorsioni per favorire i casalesi : perquisizioni e arresti affiliati al clan di Camorra : La D.I.A. (Direzione Investigativa Anti-Mafia) della Procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste, con il supporto e l’ausilio dei colleghi della Procura di Napoli, di Bologna, di Padova e di Milano, nonché degli uomini della Guardia di Finanza del comando provinciale di Trieste, ha dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare in carcere, su disposizione del G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari) del tribunale del ...

Camorra - racket ed estorsioni : arrestato latitante che voleva diventare boss del Vomero : I militari dell'arma dei carabinieri del comando provinciale di Napoli, in collaborazione con i colleghi del reparto A.P.I. (Aliquota di Primo Intervento) e del Nucleo Radiomobile ed Operativo specializzato in operazioni a rischio) nella nottata tra mercoledì 5 e giovedì 6 dicembre 2018 hanno fatto irruzione in un'abitazione del quartiere Pianura a Napoli, bloccando il latitante Andrea Teano, classe 1982, considerato dagli inquirenti un ...