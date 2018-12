Camion si schianta contro l' autogrill | attimi di paura sulla A15 - Foto

'Non ho ucciso mio padre' : indagato per l'omicidio - si uccide schiantandosi contro un Camion : Francesco Masetti , 38 anni, era indagato per l'omicidio del padre, morto il 4 novembre scorso dopo un ricovero in ospedale: l'ipotesi degli inquirenti era che lo avesse avvelenato. Ma ieri Masetti si ...

Camionista va in overdose mentre guida un tir di 11 tonnellate : si schianta al casello di Thiene-Schio : Partito da Vicenza, ha guidato sull'autostrada A31 per circa 30 chilometri sotto l'effetto di eroina a bordo di un tir di 11 tonnellate, senza provocare (miracolosamente) alcun incidente ma arrivando ad accasciarsi e a schiantarsi in fase di uscita presso il casello di Thiene-Schio. Il Camionista, 38enne italiano e dipendente di un'azienda da Schio, è stato ritrovato accasciato sul volante in stato di semi-incoscienza e con evidenti ...