Calciomercato Milan | possibile doppio colpo dal Chelsea | Fabregas e Batshuayi RUMORS

Rabiot al Milan?/ Calciomercato - Ds Psg : 'Non vuole rinnovare e allora non gioca'. Occhio a Roma e Juventus : Adrien Rabiot è uno dei pezzi di Calciomercato più appetibili per l'Italia con Milan, Juventus e Roma che lo seguono ormai da tempo.

Il Calciomercato del giorno – Ecco l’attaccante per il Milan : Il calciomercato del giorno – Il Milan si prepara per la gara di campionato contro il Bologna, la squadra di Gattuso al lavoro per preparare la gara di campionato contro la squadra di Filippo Inzaghi. Nel frattempo la dirigenza sta lavorando intensamente sul mercato, l’intenzione è quella di rinforzare la squadra da regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Si profila un ritorno importante in attacco e non si tratta di Zlatan Ibrahimovic, ...

Calciomercato Milan - le strategie dopo le sanzioni per il FFP : il riscatto di Higuain dipenderà dal suo rendimento : Una situazione delicata per il Milan sul mercato. dopo le sanzioni arrivate dall'Organo di Controllo Finanziaro dei Club, CFC, della UEFA per le violazioni del Financial Fair Play nel trienno 2014.

Calciomercato Milan - non solo Higuain : Gattuso può perdere un altro titolare : Giorni abbastanza caldi per il futuro del Milan in materia di Calciomercato. Indipendentemente dal futuro di Gonzalo Higuain, c’è un altro calciatore che rischia di dover abbandonare Milanello nelle prossime settimane: si tratta di Hasan Calhanoglu, che secondo TMW potrebbe salutare la truppa guidata da Gattuso e permettere ai rossoneri di produrre una plusvalenza al netto dell’ammortamento. Il club rossonero chiede una cifra ...

Calciomercato Milan - Gattuso fa il punto : “le cessioni ed il caso Ibra? Ecco cosa dico” : Calciomercato Milan, Rino Gattuso ha parlato delle tante voci circolate in queste ore attorno al club rossonero in chiave mercato Calciomercato Milan – “Tutto quello che scrivete a livello di mercato, finanziario e fair play sono tutte cose che non ho ancora affrontato con la società. Nessuno è ancora venuto a dirmi ‘lo riscattiamo, non lo riscattiamo’, sono cose che sento dire solo da voi della stampa. So che ...

Calciomercato Milan - Leonardo vorrebbe il colpo Gabigol a gennaio (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Leonardo e Maldini, coadiuvati dal neo amministratore delegato Gazidis, hanno intenzione di rinforzare la rosa rossonera nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Il primo obiettivo del club Milanista per gennaio è l'acquisto di un attaccante. Sfumato l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic (il campione svedese dovrebbe rinnovare con la squadra americana in cui milita ...

Calciomercato - Ibrahimovic rinnova con i Galaxy e chiude le porte al Milan. VIDEO : L'annuncio in un VIDEO Come è nelle abitudini delle svedese, la comunicazione al mondo della sua permanenza negli Stati Uniti è arrivata con un VIDEO abbastanza criptico nel quale Zlatan appare ...

Calciomercato : Beppe Riso torna a Casa Milan : Era uno dei procuratori più vicini a Galliani, dopo un periodo in Purgatorio è tornato a lavorare con i rossoneri grazie a...

Calciomercato Milan - le “vecchie” piste non muoiono mai : Leonardo lavora sotto traccia : Calciomercato Milan, Leonardo sta continuando a sondare il terreno per quanto concerne i rinforzi di gennaio, con un occhio ai conti Calciomercato Milan, il compito di Leonardo si complica sempre più. Il ds rossonero, deve sì rafforzare la rosa in vista della sessione di mercato di gennaio, ma dovrà farlo dando un’occhiata attenta ai conti dopo la sentenza Uefa sul Fair play finanziario. Per raggiungere il pareggio di bilancio nel ...

Calciomercato Milan - le ultime su Higuain e la pazza idea di Leonardo : Se negli ultimi giorni sembrava che il Milan fosse alla ricerca di qualcuno che si accollasse il costo del cartellino di Higuain, adesso le cose potrebbero essere cambiate. Stando a Sportmediaset, il club rossonero vorrebbe riscattare l’argentino per poi rivenderlo a giugno e rientrare della spesa fatta. Le pretendenti al Pipita non mancherebbero di certo: in prima fila c’è il Chelsea di Maurizio Sarri, che ...

Calciomercato Milan - niente sconti per Fabregas : Secondo la Gazzetta dello Sport, i Blues non sarebbero disposti a fare sconti al Milan: nonostante ci sia il rischio di perdere lo spagnolo a zero nel Calciomercato estivo, a gennaio il Chelsea vorrà ...

Calciomercato Milan - dubbi sul riscatto di Higuain (RUMORS) : Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Le ultime news si concentrano su Gonzalo Higuain, che dopo l'eliminazione del club rossonero dall'Europa League ha ricevuto numerose critiche da parte dei tifosi del Milan. Il rendimento dell'attaccante sudamericano è certamente inferiore rispetto a quello al quale ci aveva abituato e non segna da piu' di cinquanta giorni (finora Higuain ha realizzato solo sette ...

HIGUAIN VIA DAL MILAN A GENNAIO? / Calciomercato - lo scenario clamoroso dopo la sentenza Uefa : c'è la Roma : HIGUAIN via dal MILAN a GENNAIO? L'ipotesi clamorosa rilanciata da La Repubblica: dopo la sentenza Uefa l'addio sempre più probabile, c'è la Roma ma...