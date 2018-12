Calciomercato Fiorentina | rivoluzione in attacco | chi arriva e chi parte FOTO ...

Calciomercato Fiorentina - attaccante cercasi : Corvino al lavoro tra vecchie e nuove piste : Calciomercato Fiorentina, mister Pioli avrà un centravanti di peso dalla sessione di gennaio dopo il probabile addio di Thereau Calciomercato Fiorentina, la sessione invernale si avvicina e Pantaleo Corvino è sempre più attivo alla ricerca degli uomini giusti per puntellare la rosa di mister Pioli. Di certo arriverà un centravanti, data l’imminente cessione di Thereau, il quale non sembra più rientrare nei piani del tecnico viola. Le ...

Calciomercato Napoli - si tenta di imbastire uno scambio con la Fiorentina per gennaio : Mario Giuffredi, nuovo agente di Jordan Veretout, potrebbe essere la chiave per intavolare un interessante scambio tra Napoli e Fiorentina nella finestra di mercato che si appresta ad aprirsi. Il centrocampista è da tempo un obiettivo dei partenopei e Giuffredi, che rappresenta anche Mario Rui e Hysaj, potrebbe essere il tramite ideale per avviare le trattative. “Potrebbe tranquillamente giocare nelle squadre più forti d’Europa e ...

Calciomercato Empoli - Di Lorenzo nel mirino della Fiorentina : Empoli - Potrebbe presto scatenarsi una vera e propria asta di mercato per Giovanni Di Lorenzo . Corvino lo ha visto da vicino in diverse circostanze: conosce bene il giocatore e l'agente Mario ...

Calciomercato Fiorentina : per l’attacco Corvino punta in Spagna : Il Calciomercato di riparazione è ormai alle porte, e mai come in questo momento alla Fiorentina qualche innesto serve come il pane.Sotto la lente di ingrandimento è finito il reparto avanzato, che fin qui ha messo assieme un numero davvero troppo esiguo di reti. Rendimenti al di sotto delle aspettative, specialmente del ‘tridente dei sogni’ estivi, Chiesa-Simeone-Pjaca.Delle difficoltà dell’argentino abbiamo già parlato, anche se la speranza ...

Il Calciomercato oggi – Fiorentina - i nomi per rinforzare l’attacco : Il calciomercato oggi – Stagione fino al momento altalenante in casa Fiorentina, il club viola si prepara per la gara di campionato contro il Sassuolo, partita molto importante con la squadra di Pioli alla ricerca della continuità di risultati. Nel frattempo l’intenzione della dirigenza è quella di rinforzare la rosa già nel mercato di gennaio, alcuni calciatori hanno deluso e verranno sostituiti adeguatamente. Sono diversi i ...

Calciomercato - Luis Muriel potrebbe tornare in Serie A : Fiorentina alla finestra : Luis Muriel potrebbe tornare in Serie A già dalla finestra di mercato di gennaio, il calciatore sta faticando a trovare spazio a Siviglia Luis Muriel non riesce a trovare spazio nel Siviglia. Il calciatore colombiano ha giocato solo 116 minuti nella Liga spagnola, sovrastato dall’esplosione di Andrè Silva. Il centravanti potrebbe dunque cercare nuovi stimoli a gennaio, magari tornando in Italia. Secondo quanto appreso dal Secolo XIX, ...

Il Calciomercato oggi – Genoa e Fiorentina - ecco Lazaar e Ackermann : Il calciomercato oggi – Il Genoa ha ritrovato fiducia, la squadra di Juric dopo un periodo di crisi ha raggiunto il pareggio nel derby contro la Sampdoria, risultato importante per muovere la classifica, l’ex Crotone ha così evitato il ribaltone in panchina. Adesso la squadra è tornata al lavoro per preparare la delicata partita contro il Torino, due squadre che hanno necessità di conquistare un risultato positivo. Nel frattempo la ...

Calciomercato Fiorentina - è fatta per il primo innesto di gennaio : arriva Ackermann : “ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il Bollklubben Häcken per il trasferimento, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del giovane calciatore Kevin Robert Ackermann, centrocampista. Ackermann è nato a Oskar Fredr (Svezia) il 24 maggio del 2001, firmerà un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2021 e nei prossimi giorni sarà a Firenze per svolgere le visite mediche“. E’ ...

Calciomercato Fiorentina - idee Sansone - Zeneli - Markovic : FIRENZE - Con il mercato in avvicinamento, la Fiorentina inizia a vagliare in maniera più approfondita le idee. Da qui all'apertura delle trattative, intanto, si attendono risposte da chi potrebbe ...

Calciomercato - Fiorentina su Ounas e Sansone : i conti non tornano : Fiorentina alle prese con le prime schermaglie di mercato in vista della sessione invernale che sta per arrivare: Corvino al lavoro La Fiorentina sta sondando il mercato in vista di una sessione invernale che si prospetta essere scoppiettante. Nelle ultime ore sono circolate diverse voci in merito alla società viola, che riguardano specificatamente due calciatori molto simili come ruolo. Si tratta di Ounas e Sansone, due esterni offensivi ...