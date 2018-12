Bus elettrico a Roma | Raggi | Finalmente Governo si interessa della Capitale

Trasporto pubblico sostenibile - presentato a L'Aquila primo Bus elettrico : L'Aquila - È stato presentato in una conferenza stampa svoltasi a bordo del mezzo, il primo autobus elettrico in dotazione all’Azienda per la mobilità aquilana (Ama). “L’amministrazione comunale – hanno dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Mobilità Carla Mannetti – ha deciso di puntare sulla mobilità sostenibile , poiché ha il vantaggio di garantire sostanziali benefici ambientali e il ...

Mobilità : in Italia arriva il primo Bus elettrico : Il Gruppo City Sightseeing Italy, società interamente Italiana, lancia sul mercato il primo bus elettrico a due piani in Italia per la vista delle città con la formula hop-on hop-off che il bus operator programma quotidianamente in 14 città Italiane, tra cui Roma, Firenze, Milano, Torino, Napoli e Palermo. Prodotto in Cina, il mezzo è stato acquistato da City Sightseeing Italy in autofinanziamento senza al momento alcuna agevolazione. L’evento ...