Bundesliga | impresa Dusseldorf | si ferma il Borussia Dortmund!

(Di martedì 18 dicembre 2018) Si sono giocate alcune partite molto importanti valide per la, un campionato che sta regalando grosse sorprese, in particolar modo non entusiasmante il percorso del Bayern Monaco. Stagione strepitosa invece per ilDortmund, oggi però i gialloneri hanno dovuto fare i conti con una pesante sconfitta in trasferta, 2-1 il risultato finale e Dortmund fermo a quota 39 punti. Vittoria casalinga anche per il Wolfsburg, tutto facile davanti al pubblico amico contro lo Stoccarda, finisce 2-0. Gol e spettacolo tra Hertha e Augusta, 2-2 ed un risultato che accontenta entrambe le squadre. Nel primo match successo del Monchengladbach contro il Norimberga, 2-0.