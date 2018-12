Borsa | Ue debole dopo nuovi crolli WS | Londra -0 | 51% | Milano -0 | 3%

Borsa MILANO prosegue debole con Europa - male i bancari - pesano le tensioni commerciali : Il settore, nel vecchio continente, secondo il presidente di Intesa SP Gian Maria Gros-Pietro riuscirà a competere con i giganti di Cina e Stati Uniti se potrà avviare un'economia di scala per fare ...

Borsa Europa chiude debole - Londra -1 - 4% : ANSA, - MILANO, 5 DIC - Mercati azionari del Vecchio continente in evidente calo: Londra ha chiuso in ribasso dell'1,44%, Parigi dell'1,36% mentre Francoforte ha perso l'1,19%.

Borsa : Milano debole - -1% - - giù Saipem : ANSA, - Milano , 5 DIC - Piazza Affari si conferma in calo nella prima mezz'ora di scambi , Ftse Mib -1% a 19.160 punti, frenata da Buzzi , -3%, , dopo il taglio a 'neutral' della raccomandazione di ...

Borsa : Milano debole con Stm e Mps : ANSA, - Milano, 4 DIC - Avvio di seduta debole per Piazza Affari che si muove in linea con la maggior parte degli altri listini europei, dove l'entusiasmo per il dialogo Usa-Cina sui dazi lascia posto ...