Bologna-Milan | Gattuso commenta così la reazione di Cutrone

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Pareggio per ilnella gara di campionato contro il, partita non entusiasmante per i rossoneri, ecco l’analisi di Gennaroai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo palleggiato in maniera sterile. Dovevamo cercare qualche combinazione centrale in più. L’Inter ha vinto colcon delle giocate, la Roma ha perso. Dovevamo farlo anche noi. Potevamo sfruttare meglio le palle gol create, ma a livello qualitativo abbiamo fatto una partita mediocre, Per tanto tempo abbiamo giocato 4-3-3, tante volte si riempiva meglio l’area, anche perché c’era Bonaventura. In questo momento è. Tante volte, quando giochi coi due attaccanti, se non si attacca la profondità a squadre come ilfai solo il solletico. Bisogna muoversi bene, non pensare di venire sempre incontro.? Ci sta che chi viene sostituito possa prenderla male, ...