Bologna-Milan 0-0 e sbadigli

Bologna-Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Rino Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato del pareggio contro il Bologna: "Abbiamo palleggiato in modo sterile. Dovevamo combinare di più centralmente. Ci è mancata la stoccata, il nostro gioco ha fatto il solletico agli avversari. Potevamo sfruttare meglio due-tre palloni, la nostra

BOLOGNA Milan, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Filippo Inzaghi, tecnico del Bologna, ha parlato del pareggio contro il Milan: "Il Milan fa paura, ha Suso e Calabria che ti saltano sempre. Noi siamo stati bravi, abbiamo avuto qualche occasione, soprattutto con Palacio. La squadra è viva e lotta, non

Bologna-Milan - Gattuso amaro : “gli abbiamo fatto il solletico. Cutrone? Parleremo faccia a faccia” : L’allenatore del Milan ha analizzato il pareggio ottenuto contro il Bologna, esprimendo le proprie considerazioni sulla prestazione della sua squadra Brutta prestazione per il Milan a Bologna, i rossoneri non vanno oltre uno scialbo 0-0 sprecando l’occasione di aumentare il gap sulla quinta in classifica. Spada/LaPresse Una serata da dimenticare anche per Gattuso, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo ...

Bologna-Milan - Romagnoli sferza i rossoneri : “partita non buonissima - dobbiamo stare zitti e lavorare” : Il capitano del Milan ha analizzato il brutto pari di Bologna, spingendo i compagni a lavorare per difendere il quarto posto “Occasione persa? No, abbiamo fatto una partita non buonissima, perché davanti non c’era movimento, ma è colpa di tutti, non solo degli attaccanti. Colpa nostra, di tutti. Peccato perché potevamo fare una buona prestazione, ma ci rifaremo sabato“. Spada/LaPresse Lo ha detto ai microfoni di Sky ...

Bologna-Milan - Gattuso commenta così la reazione di Cutrone : Pareggio per il Milan nella gara di campionato contro il Bologna, partita non entusiasmante per i rossoneri, ecco l’analisi di Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo palleggiato in maniera sterile. Dovevamo cercare qualche combinazione centrale in più. L’Inter ha vinto col Bologna con delle giocate, la Roma ha perso. Dovevamo farlo anche noi. Potevamo sfruttare meglio le palle gol create, ma a livello ...

Calcio - Bologna-Milan senza reti : nove squadre in sei punti! : E’ ufficiale: è momentaneamente bagarre per il quarto posto in Serie A. Lo conferma il pareggio a reti bianche del Milan questa sera in casa del Bologna del leggendario ex Pippo Inzaghi, protagonista di tante notti europee da calciatore con la maglia dei rossoneri. Rossoneri che mantengono il quarto posto, ma allontanano la Lazio quinta di un solo punto, dopo la sconfitta di ieri sera dei biancocelesti a Bergamo contro l’Atalanta (decide Zapata ...

Bologna-Milan - Inzaghi : “siamo una squadra viva - non molliamo” : Si è conclusa la 16^ giornata del campionato di Serie A, pareggio senza grosse emozioni quello tra Bologna e Milan, ecco le parole di Inzaghi a Sky Sport: “il Milan fa paura dal campo, soprattutto Suso e Calabria ti saltano sempre. La squadra è stata brava, ci abbiamo provato. Siamo una squadra viva, che lotta. Non prendere gol contro il Milan vuol dire che la squadra c’è. Sono molto soddisfatto, complimenti ai miei ragazzi ...

Bologna-Milan - le pagelle : Donnarumma bravo su Orsolini - Bakayoko rovina tutto : pagelle BOLOGNA SKORUPSKI 6 Si fa trovare pronto su due conclusioni di Higuain. CALABRESI 6 Sorveglia sia Calhanoglu sia Cutrone. DANILO 7 Gioca sempre in anticipo su Cutrone e non sbaglia nulla. ...

Bologna e Milan si dividono la posta : finisce 0-0 : Un pareggio che serve solo al Bologna. Il Milan non stacca le inseguitrici per il posto Champions - Bologna-Milan finisce 0-0. Un punto che permette al Bologna di muovere la classifica, ma non ...

Il Milan non sfonda a Bologna : finisce 0-0 al Dall'Ara : Vincono noia e sbadigli al Dall'Ara di Bologna per la sfida tra la squadra di Filippo Inzaghi e il Milan di Gennaro Gattuso. Il risultato finale di 0-0 è il degno specchio di una partita molto tattica ...

BOLOGNA MILAN Pagelle – Poche occasioni tra Bologna e Milan nel pareggio a reti inviolate scaturito al termine del posticipo del Dall'Ara, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Nel primo tempo Higuain tira due volte da fuori area, poi ci sono tentativi dello stesso tipo da parte di Suso. I padroni

Bologna-Milan 0-0 : Bakayoko espulso - Higuain impalpabile : LEGGI QUI IL TABELLINO DELLA GARA Inzaghi era costretto alla vittoria per mantenere il posto, Rino no ma aveva altrettanto da perdere: senza una riscossa immediata dopo Atene sarebbe andato incontro ...

Il Milan fermato a Bologna I rossoneri scivolano a cinque punti dall'Inter - Classifica : Poco gioco e poco entusiasmo al Dall’Ara. I rossoneri restano in dieci nell’ultimo quarto d’ora per l’espulsione di Bakayoko

Freddo e noia - Bologna-Milan concilia il… sonno : Gattuso spreca l’ennesima occasione Champions : I rossoneri non sfruttano il ko della Lazio a Bergamo, ottenendo uno scialbo 0-0 che permette alla Roma di accorciare e rientrare nella corsa Champions Un Milan senza idee e inventiva. Un Bologna arcigno, consapevole che anche un punto sarebbe servito eccome per la propria classifica. Nella fredda serata del Dall’Ara sorridono solo gli uomini di Inzaghi, che si tiene un po’ più stretta la propria panchina dopo le voci di ...