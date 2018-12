Bologna | cantano “Bella Ciao” durante il concerto di Natale | polemiche per la messa Il

ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 dicembre 2018) Il titolo della locandina era: “corale di, serata di musica e intercultura”. Gli organizzatori, in scaletta, avevano inserito anche “Bella ciao“, considerandola una canzone popolare. E così nella chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù, a, il coro ha cantato la canzone simbolo della Resistenza. Il video della serata ha fatto il giro del web e ha suscitato le. Il deputato di Forza Italia, Galeazzo Bignami, ha criticato l’iniziativa: “Cosa c’entra quel canto con una rassegna natalizia? ADio ti vede, ma Stalin ti sente. È inaccettabile”. Si è difeso il parroco, don Massimo Ruggiano: “Non avevo visto il programma. Mi dispiace per quanto è accaduto e mi scuso per l’errore”.L'articolo“Bella Ciao”ildiper la. Il ...