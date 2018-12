Biglietti Udinese-Frosinone | Serie A 2018-2019 | come acquistare i tickets per il match

oasport

(Di martedì 18 dicembre 2018) A Udine le temperature saranno basse in questo fine settimana, ma di certo non lo saranno alla Dacia Arena, dove sabato si sfiderannonelvalido per la diciassettesima giornata del campionato diPer le due formazioni si tratta di un incontro cruciale, anche in considerazione della loro pessima situazione di classifica: l’è al 17° posto a quota 13 punti (tre vinte, quattro pari e nove perse), mentre ilè 19° e penultimo con 8 punti (una vittoria, cinque pareggi e dieci sconfitte). Sarà una battaglia senza esclusione di colpi, con la formazione di Davide Nicola impegnata a reggersi sulla vena realizzativa di Rodrigo de Paul e quella di Moreno Longo che ha incontrato l’unica giornata davvero positiva a Ferrara, contro la SPAL, ormai quasi due mesi fa. Una cosa è certa: un pareggio non potrà accontentare ...