Biglietti Sassuolo-Torino | Serie A 2018-2019 | come acquistare i tickets per il match del

oasport

: RT @SassuoloUS: ??? È già iniziata la prevendita dei biglietti per #SassuoloAtalanta! Anche per questo match attiva l'iniziativa per gli Und… - andreatakeapill : RT @SassuoloUS: ??? È già iniziata la prevendita dei biglietti per #SassuoloAtalanta! Anche per questo match attiva l'iniziativa per gli Und… - SassuoloUS : ??? È già iniziata la prevendita dei biglietti per #SassuoloAtalanta! Anche per questo match attiva l'iniziativa per… - porusio : RT @toropuntoit: ??Tutte le informazioni utili per i biglietti di Sassuolo-Torino!?? -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Dopo una sedicesima giornata spalmata addirittura su quattro giorni, il diciassettesimo turno dellasi disputerà integralmente sabato 22 dicembre a partire dalle 12.30 sino all’incontro serale delle 20.30 tra Juventus e Roma. Una delle partite in programma alle ore 15.00 vedrà l’interessante sfida traal Mapei Stadium di Reggio Emilia, con entrambe le compagini a caccia di tre punti fondamentali per rimanere in corsa per l’Europa League.I neroverdi giocano in casa e sono reduci dall’ottima vittoria per 2-0 maturata a Frosinone con una bella prestazione collettiva soprattutto in fase difensiva, quindi proveranno a confermarsi contro un avversario più quotato e con ambizioni europeeil. I granata al momento sono undicesimi con 22 punti, a due lunghezze dal gruppo delle seste in cui figura anche il, perciò ...