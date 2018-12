Biglietti Milan-Fiorentina | Serie A 2018-2018 | come acquistare i tickets per il match di

The Darkness in Italia nel 2019 - 2 concerti a Milano e Majano (Udine) : prezzi dei Biglietti in prevendita : The Darkness in Italia nel 2019 per due concerti in programma la prossima estate. Il gruppo ha annunciato due eventi in programma nella penisola nell'ambito della tournée mondiale del prossimo anno: The Darkness saranno in Italia per due concerti rispettivamente a Milano e a Majano (Udine). L'evento al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) è atteso per il prossimo 20 luglio, mentre il 21 luglio il gruppo si esibirà al Festival di ...

Pallavolo – Milano-Modena - si punta al soldout del Forum : è record - 9600 Biglietti venduti in 24 ore : Numeri incredibili di vendite per la società del presidente Fusaro: si punta al sold out contro Modena con 12000 spettatori La Revivre Axopower Milano punta al sold out contro Modena per la sfida di domenica 13 gennaio 2019 al Mediolanum Forum. A soli 24 ore dall’apertura delle vendite, avvenuto giovedì 13 alle ore 15, sono infatti già stati venduti 9600 biglietti, che rappresentano un vero e proprio record per una partita di volley in ...

Prezzi dei Biglietti per Riki in tour nel 2020 - a Milano e Roma : al via la prevendita su TicketOne : Al via la prevendita dei biglietti per Riki in tour nel 2020. Riccardo Marcuzzo sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma (Palalottomatica) e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) nel mese di febbraio del 2020. Ad annunciare i concerti con più di un anno di anticipo è stato lo stesso Riki attraverso un post sui social, negli scorsi giorni. Da oggi parte invece la prevendita dei biglietti per assistere ai due eventi. Il 22 febbraio 2020 ...

Pussy Riot in Italia nel 2019 con due date a Milano e Bologna : info e prezzi dei Biglietti in prevendita : I concerti di Pussy Riot nel 2019 sono finalmente ufficiali. Il collettivo punk sarà nel nostro paese per due date che terranno nel mese di febbraio e che porteranno nelle città di Bologna e Milano. I biglietti per i concerti sono disponibili dalle 10 di lunedì 17 dicembre e con prezzi già stabiliti. La consegna avverrà secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è ...

Grace Carter in concerto a Milano : info - prezzi dei Biglietti e dettagli della data del 6 aprile 2019 : La nuova stella dell’R&B inglese, nominata al “BBC Spund of 2019” tra i 10 artisti più promettenti dell’anno, dopo il successo del suo primo tour, arriverà a Milano per una data imperdibile Grace Carter ha iniziato a scrivere canzoni durante le giornate trascorse a scuola e all’età di 14 anni già le interpretava in pubblico. Un anno dopo ha trasformato la sua camera in uno studio di registrazione improvvisato, si è iscritta al Music ...

Fabrizio Moro in tour nel 2019 - da Acireale a Roma e Milano : date e Biglietti in prevendita : Fabrizio Moro in tour nel 2019, nei palazzetti dello sport. L'artista Romano ha annunciato stamattina le prime quattro tappe della tournée 2019 che da ottobre lo porterà nei palasport della penisola. La prima data annunciata da Fabrizio Moro per il tour 2019 è quella in programma per il prossimo 12 ottobre al Pal'Art Hotel di Acireale (CT). A seguire, sono attese due date al Palazzo dello Sport di Roma (Palalottomatica) il 18 e il 19 ottobre. ...

A sorpresa i concerti di Carl Brave nei teatri al via da Milano nel 2019 : info e Biglietti in prevendita : I concerti di Carl Brave nei teatri arrivano a sorpresa dopo il passaggio a OTR. L'agenzia di Daniele Silvestri, Max Gazzè, Carmen Consoli e tanti altri aggiunge quindi un nuovo nome al suo roster, rilasciando le date della prossima tournée che si terrà a partire dal Teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti per assistere ai concerti di Carl Brave sono in prevendita su TicketOne dalle 11 del 13 dicembre e con consegna secondo le ...

Novo Amor in concerto a Milano : ecco dettagli e prezzi dei Biglietti : L’eclettico Novo Amor in concerto a Milano: dettagli, info utili e prezzi dei biglietti della data italiana Ali Lacey meglio conosciuto come Novo Amor è un talentuoso polistrumentista gallese, cantante, compositore, sound designer e produttore. Il suo sound, una miscela di indie pop e folk, richiama nomi come Bon Iver, Gentle Good e Iron&Wine. Nel 2013 si è proposto per comporre la colonna sonora del lungometraggio di un amico. ...

Nuovi concerti di Manuel Agnelli nel 2019 - raddoppia la data di Milano : info Biglietti in prevendita : I concerti di Manuel Agnelli nel 2019 si arricchiscono di una nuova data. A pochi giorni dall'apertura delle prevendite per il tour al quale prenderà parte anche Rodrigo D'Erasmo, si aggiunge la data del 14 aprile al Teatro Dal Verme di Milano. I biglietti per il nuovo concerto di Manuel Agnelli a Milano sono disponibili dalle 10 del 5 dicembre, in tutti i canali di vendita abilitati e nei punti vendita abituali. Sarà possibile scegliere ...

Annullato il concerto di The Streets a Milano nel 2019 - come richiedere il rimborso dei Biglietti acquistati : Sarebbe stata l'unica data italiana per il rapper inglese, ma Vivo Concerti ha annunciato di aver Annullato il concerto di The Streets a Milano nel 2019, previsto per il prossimo febbraio. Non è chiara la motivazione che ha spinto gli organizzatori a cancellare l'evento previsto al Fabrique di Milano, quel che è certo è che l'unico show nostrano nell'ambito del tour del cantautore di Birmingham Mike Skinner non si terrà. Ad annunciarlo è ...

Mike Shinoda in Italia nel 2019 - il co-fondatore dei Linkin Park in concerto a Milano e Padova : Biglietti in prevendita : Mike Shinoda in Italia nel 2019 terrà un concerto a Milano e un concerto a Padova nel mese di marzo. Il co-fondatore dei Linkin Park annuncia il tour europeo che farà tappa anche nel nostro Paese per due sole serate. Mike Shinoda sarà in concerto al Fabrique di Milano il 14 marzo prossimo e al Teatro Geox di Padova il 15 marzo. I biglietti per assistere ai concerti di Mike Shinoda in Italia nel 2019 saranno disponibili in prevendita per gli ...

Prezzi dei Biglietti per Michael Bublé a Milano nel 2019 - 2 concerti al Mediolanum Forum di Assago : I biglietti per Michael Bublé a Milano, in concerto al Mediolanum Forum di Assago, sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati della penisola. Due i concerti dell'artista in programma in Italia il prossimo anno, entrambi al Forum di Assago (Milano): le date sono quelle del 23 e del 24 settembre 2019. Il tour mondiale sarà l'occasione per presentare dal vivo il nuovo disco di inediti dell'artista, Love, ...

Annullato il tour di Michele Bravi a causa di un incidente mortale : info sul rimborso dei Biglietti per le date di Milano e Roma : Oggi è giunta la notizia che è stato Annullato il tour di Michele Bravi. Le date di Piano B già sold out da diverse settimane, non avranno luogo a casa di un incidente stradale che ha coinvolto l'artista. "Giovedì sera, Michele è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui purtroppo la conducente dell’altro veicolo interessato, non è sopravvissuta. Confidiamo nel lavoro della Magistratura nella determinazione delle responsabilità del ...

