Biglietti Genoa-Atalanta | Serie A 2019 | come acquistare i tickets per la sfida del Marassi

oasport

: Genoa-Atalanta, info biglietti settore ospiti (solo con Deacard) | Atalantini - AtalantaAddict : Genoa-Atalanta, info biglietti settore ospiti (solo con Deacard) | Atalantini - Atalantinicom : Genoa-Atalanta, info biglietti settore ospiti (solo con Deacard) ... Per leggere tutto l' articolo clicca qua:… - Atalantinicom : #atalanta - Genoa-Atalanta, info biglietti settore ospiti (solo con Deacard) -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Turno numero 17 per laA di calcio, che vedrà sabato 22 dicembre ildi Cesare Prandelli affrontare alalle ore 15 l’, in unamolto importante per entrambe le compagini, a caccia di punti rispettivamente per allontanare la zona retrocessione e provare l’assalto all’Europa.Vuoi assistere anche tu degli alla partita? Affrettati allora ed acquista gli ultimia disposizione per: sulla piattaforma viagogo.it sono in vendita gli ultimiper la partita, approfittane e compra i tagliandi a prezzi convenienti e vantaggiosi nel settore che preferisci. Non puoi mancare, sarà un bel regalo di Natale.CLICCA QUI PER COMPRARE IPER LAZIO-CAGLIARI Foto: Ivanov / Shutterstock