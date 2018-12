Biathlon | Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 | nuovo capitolo della saga Fourcade vs Boe Gli

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : gli orari delle gare e come vederle in tv e streaming : La Coppa del Mondo di Biathlon fa tappa in Repubblica Ceca: quattro giorni di gare a Nove Mesto proveranno a dare una nuova conformazione alla classifica. Questa volta a scendere in pista per primi saranno gli uomini, che giovedì 20 alle ore 17.30 affronteranno la sprint, stesso format in cui saranno impegnate il giorno dopo, venerdì 21, alla stessa ora, le donne. Proprio le ragazze avranno poco tempo per recuperare, infatti sabato 22 sarà già ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 - Nove Mesto. Tracciato ad alto gradimento per l’Italia a caccia di conferme : La Coppa del Mondo di Biathlon scende dai 1000 e passa metri di Hochfilzen ai 620 di Nove Mesto, in Repubblica Ceca e tutta in discesa appare anche la prima parte di stagione della squadra azzurra che si è presa tante soddisfazioni, soprattutto al femminile, nelle prime due tappe di Pokljuka e Hochfilzen e non vuole fermarsi. Il Tracciato di Nove Mesto negli ultimi cinque anni, ha ospitato nel 2013 il Campionato del Mondo e nel 2014 e nel 2016 ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Fourcade insegue Boe! : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : Dorothea Wierer da fantascienza - uomini in ripresa : La Coppa del Mondo di Biathlon sta vedendo un’Italia davvero bellissima, soprattutto al femminile, dove Dorothea Wierer è in testa e ad Hochfilzen ha centrato il successo nella sprint, il podio nell’inseguimento e, soprattutto, ha guidato la staffetta azzurra al trionfo con una terza frazione straordinaria, sia sugli sci che per rapidità e precisione al tiro. Wierer è meritatamente in testa alla classifica generale, e dopo due tappe ...

Biathlon - Coppa del Mondo Nove Mesto 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Senza soluzione di continuità la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 giunge sulle nevi di Nove Mesto (Repubblica Ceca) per il terzo appuntamento stagionale. Gli atleti sono pronti a regalare ancora spettacolo con le sprint, le prove dell’inseguimento e le mass start. Tre format che potranno riservare tante emozioni ai tifosi. In casa Italia, se si guarda al settore femminile, le cose vanno a gonfie vele. Dorothea Wierer, leader della ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2019 : Italia in testa alla classifica per Nazioni - Dorothea Wierer col pettorale giallo! : L’Italia vola in testa alla classifica della Coppa del Mondo per Nazioni di Biathlon! La nostra Nazionale femminile non smette più di stupire e conquista il primo posto nella speciale graduatoria con un totale di 1890 punti dopo che sono state disputate due tappe del massimo circuito internazionale (quella di Pokljuka e quella di Hochfilzen). Le azzurre sono riuscite nell’impresa di superare Francia e Russia (ferme rispettivamente a ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : nella staffetta maschile vince la Svezia davanti alla Norvegia. Bene l’Italia - che chiude sesta : L’Italia maschile del Biathlon non riesce ad emulare le vittoriose colleghe e chiude al sesto posto la staffetta odierna valida per la tappa di Coppa del Mondo appena terminata ad Hochfilzen, in Austria. Gli azzurri, molto Bene per tre frazioni con Thomas Bormolini, Lukas Hofer e Dominik Wndisch, pagano qualcosa di troppo con Thierry Chenal in chiusura. vince la Svezia davanti alla Norvegia, terzo gradino del podio per la Germania. nella ...

Biathlon - Coppa del Mondo donne : la Wierer trascina l'Italia nella staffetta : Straordinaria la prova di Wierer, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, che in terza frazione porta le azzurre dall'undicesimo al primo posto guadagnando oltre un minuto su tutte le ...

