Belgio, si dimette il premier Michel

: #Belgio: il premier #Michel si dimette dopo la spaccatura nel governo per il #GlobalCompact #ANSA - Agenzia_Ansa : #Belgio: il premier #Michel si dimette dopo la spaccatura nel governo per il #GlobalCompact #ANSA - sole24ore : Il Belgio va in crisi sul Global compact:?si dimette il premier - luigidelucia218 : RT @francescatotolo: Il primo ministro belga Charles #Michel ha annunciato le proprie dimissioni, dopo le proteste per il suo sì al #Global… -

Ilbelga Charlesha annunciato le sue dimissioni in un discorso in Parlamento, spiegando che comunicherà la sua decisione al Re. Il governoè durato meno di due settimane dopo che il principale partner della coalizione, New Flemish Alliance (N-VA) si è sfilato, perché ha sostenuto il patto per la migrazione dell Onu, Global Compact. Re Philippe ha ricevuto, ma terrà consultazioni prima di decidere se accettare le sue dimissioni, comunica il palazzo in una nota.(Di mercoledì 19 dicembre 2018)