Belgio | il premier Michel si dimette

Belgio - premier Charles Michel annuncia le dimissioni. Governo si era spaccato dopo l’ok al Global Compact : Il premier belga Charles Michel ha annunciato le sue dimissioni in un discorso in parlamento, spiegando che comunicherà la sua decisione al Re Filippo. Nei giorni scorsi il Global Compact sui migranti aveva provocato una spaccatura nell’esecutivo. Le dimissioni dovranno essere accolte dal sovrano, che – riferiscono i media locali – potrebbe congelare la situazione in attesa di ulteriori sviluppi. Il 9 dicembre i ministri nazionalisti ...