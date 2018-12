Belgio | governo blu-arancio di Michel dura solo 10 giorni

Belgio - premier Charles Michel annuncia le dimissioni. Governo si era spaccato dopo l’ok al Global Compact : Il premier belga Charles Michel ha annunciato le sue dimissioni in un discorso in parlamento, spiegando che comunicherà la sua decisione al Re Filippo. Nei giorni scorsi il Global Compact sui migranti aveva provocato una spaccatura nell’esecutivo. Le dimissioni dovranno essere accolte dal sovrano, che – riferiscono i media locali – potrebbe congelare la situazione in attesa di ulteriori sviluppi. Il 9 dicembre i ministri nazionalisti ...

In Belgio – indovinate? – il governo se la passa male : I nazionalisti fiamminghi hanno lasciato la maggioranza e ora il governo di Charles Michel è in una posizione più che mai precaria

In Belgio il Global compact divide il governo e rafforza l’estrema destra : Il primo ministro Charles Michel ha aderito alla proposta Onu sui migranti e i nazionalisti hanno lasciato il governo. Il nuovo esecutivo è più fragile del precedente. Leggi

Belgio : crisi governo su Global compact : ANSA, - ROMA, 9 DIC - Il premier belga Charles Michel "ha preso atto", ieri in tarda serata, delle dimissione dei ministri dell'Alleanza nazionalista neo-fiamminga N-Va, in contrasto con la decisione ...

Global Compact - si allunga lista dei Paesi assenti. In Belgio il sì spacca il governo : Lunedì e martedì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non sarà a Marrakech, dove è in programma la conferenza intergovernativa chiamata ad adottare il Global Compact per la migrazione: l’accordo stilato sotto l’egida delle Nazioni Unite che si pone l’obiettivo di garantire una gestione completa dei fenomeni migratori internazionali. Il governo italiano, come aveva annunciato Matteo Salvini, aspetterà il voto del Parlamento, ...

Belgio : coalizione di governo cade a causa di Global Compact - : La coalizione di governo in Belgio è caduta a causa dell'accordo Global Compact delle Nazioni Unite a seguito di un'acuta crisi politica. Lo ha annunciato domenica, vice primo ministro e ministro degli esteri del regno, Didier Reynders. "Il primo ministro è in udienza dal re, dove annuncerà il rimpasto del governo senza la ...

Belgio rischia dissoluzione coalizione governo a causa del Global Compact - : Gli Stati Uniti si sono ritirati dai negoziati sull'accordo nel 2017, mentre il presidente Donald Trump ha dichiarato che è assolutamente incompatibile con la politica migratoria del paese. L'Austria ...