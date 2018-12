Belen Rodriguez | trasportato in ospedale il padre Gustavo | lanciava oggetti dalla finestra

Belen Rodriguez - il papà Gustavo fuori controllo a Milano. Telefonate al 112 : «Urla e lancia oggetti dal balcone» : «Urlava e lanciava oggetti dal balcone»: brutta disavventura per Gustavo Rodriguez, papà della showgirl Belen Rodriguez e di Cecilia, che due giorni fa ha seminato il...

Belen Rodriguez - il padre Gustavo lancia oggetti in strada dalla finestra : ricoverato in ospedale : “Qualcuno sta lanciando oggetti in strada, venite subito“: è la segnalazione arrivata domenica pomeriggio ai carabinieri da alcuni residenti del quartiere Brera, a Milano. Come riferisce Il Giorno, quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato un sessantenne in evidente stato di alterazione psico-fisica che lanciava di tutto dalla finestra di casa. Una volta fermato e trasportato in ambulanza, si è scoperto che ...

Belen Rodriguez : papà Gustavo semina panico urlando e lanciando oggetti dal balcone : Un uomo fuori controllo che urlava e lanciava oggetti da un balcone. Siamo in uno dei palazzi più belli nel cuore storico di Brera, l’elegante quartiere nel cuore del centro storico di Milano. Intorno alle 16 di domenica 16 dicembre sono arrivate numerose telefonate al 112. telefonate che riguardavano Gustavo Rodriguez, padre della showgirl argentina Belen Rodriguez. In pochi minuti, alcune volanti sono intervenute sul posto insieme ad ...

Belen Rodriguez : no a Stefano De Martino - sì alle uscite con Andrea Iannone : Belen Rodriguez è di nuovo vicina ad Andrea Iannone? Dopo il video che ha pubblicato suo cugino Lucas nel quale appariva sorridente accanto al pilota, la showgirl è stata accostata al suo ultimo ex anche da una persona a lei molto cara. Stiamo parlando di Gabriele Parpiglia, un giornalista e autore Tv che, in queste ore, ha regalato un interessante gossip sull'argentina. Ad una curiosa che su Instagram gli chiedeva se ci fossero novità su Belen ...

Fabrizio Corona : "Belen Rodriguez è la donna più amata dello spettacolo italiano soprattutto grazie a me" : Fabrizio Corona ha lanciato ufficialmente il suo nuovo progetto editoriale, un magazine disponibile sul web chiamato The King - Corona Magazine.L'ex agente fotografico, ovviamente, ha fatto le cose "in grande", lanciando il primo numero del suo nuovo giornale con una serie di dichiarazioni-bomba su Belen Rodriguez, sulla sua ultima "fiamma", Asia Argento, e anche su Ilary Blasi, la conduttrice del Grande Fratello Vip 3 con cui Corona ha ...

Gossip - Belen Rodriguez è single : parola di Gabriele Parpiglia : Belen Rodriguez è una delle donne più amate e seguite dello show. Dopo l’addio con Andrea Iannone, giorno dopo giorno impazza il Gossip sull'attuale situazione sentimentale della più grande di casa Rodriguez. In un primo momento per via dei numerosi like scambiati sui social, Belen era stata accostata al cestista Bruno Cerella ma poi le voci si sono spente. Dopo averla pizzicata più volte in compagnia di Marco Levati, i paparazzi avevano poi ...

Fabrizio Corona : 'Io e Belen Rodriguez ci siamo amati alla follia - abbiamo fatto faville' : Si chiama "Corona Magazine" il nuovo progetto editoriale di Fabrizio Corona che ha visto la luce lunedì 17 dicembre solo sul web: l'ex re dei paparazzi ha rilasciato un'interessante intervista sul primo numero di questa rivista di gossip, concentrando la sua attenzione sopratutto sulle donne che hanno fatto parte della sua vita in questi anni. Se su Asia Argento ha avuto qualcosa da ridire, è su Belen Rodriguez che l'imprenditore ha speso belle ...

Fabrizio Corona : “Belen Rodriguez? Quando si è messa con me era solo una ragazzina argentina - mi deve molto” : “Io e Belen abbiamo fatto faville, ci siamo amati follemente”: a dirlo è Fabrizio Corona nel primo numero del suo Corona Magazine, il giornale online che l’ex re dei paparazzi ha lanciato oggi. In una lunga intervista in cui parla della fine della sua storia con Asia Argento, Corona fa un accenno anche alle altre donne della sua vita: Nina Moric, la madre di suo figlio Carlos, e Belen Rodriguez appunto. “Quando si è messa ...

Belen Rodriguez su Instagram : fa il bagno con suo figlio - ancora critiche : La showgirl argentina Belen Rodriguez continua a far parlare di sé. Nel mirino del gossip, questa volta, ci è finita per aver pubblicato delle altre Instagram Stories nelle quali appare, dinanzi tutto il suo pubblico, intenta a fare un bagno insieme al figlio Santiago. Le riprese hanno, in pochissimo tempo, fatto il giro del web tra la curiosità e lo scalpore generali. Belen e le continue critiche sui contenuti mostrati su Instagram: il bagno in ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi?/ La sorella di Belen risponde alle critiche : la chiara replica : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in crisi? La sorella di Belen risponde alle critiche con un chiaro messaggio che chiarisce la situazione.