Beautiful Anticipazioni Americane | Sally punta la pistola contro Wyatt ma spara a Bill

Beautiful Anticipazioni puntate americane : Liam tra Hope e Steffy - un ultimatum : anticipazioni americane Beautiful: Hope mette Liam di fronte a un’importante scelta Nel corso delle ultime puntate di Beautiful in onda in America, Hope dà un ultimatum a Liam. La giovane Logan pretende che il marito si allontani da Steffy. Questa agghicciante richiesta arriva a causa del ritorno di Taylor, la quale va a vivere insieme […] L'articolo Beautiful anticipazioni puntate americane: Liam tra Hope e Steffy, un ultimatum ...

Beautiful Anticipazioni : Ridge ha sparato a Bill? : Ridge arrestato A Beautiful il tentato omicidio di Bill ha finalmente un colpevole. Il patriarca degli Spencer si risveglia e rivela che è stato Ridge a sparargli. Lo stilista, che si è sempre dichiarato innocente, di conseguenza viene arrestato. Tutto risolto, dunque? Non proprio ma per la verità ci vorranno ancora diverse puntate (clicca qui per scoprirla). Ecco cosa accadrà questa settimana. Beautiful anticipazioni: da lunedì 17 a sabato 22 ...

Beautiful - anticipazioni USA : puntata 8000 - ci sarà un evento drammatico! : Negli Stati Uniti, Beautiful si avvicina al traguardo delle 8000 puntate, una cifra importante e tonda che va celebrata nel modo giusto. La soap dei Forrester, nata nel 1987, segna questo risultato nella sua trentaduesima stagione televisiva, un’età che in Italia la rende sinonimo di longevità. In patria tuttavia, come spesso vi abbiamo ricordato, Beautiful è in realtà la più “nuova” delle soap opera televisive rimaste, perché ...

Anticipazioni Beautiful : Maya torna single - è finito il matrimonio con Rick Forrester : Nelle puntate della soap opera 'Beautiful' andate in onda negli Stati Uniti, i telespettatori hanno assistito all'uscita di scena di Rick e della moglie Maya. Tra qualche giorno, però, uno dei due tornerà a Los Angeles con una notizia davvero sconvolgente. Secondo le ultime Anticipazioni, nella soap opera rivedremo la bella modella Avant. Quest'ultima, però, porterà con sé qualcosa che nessuno si aspettava: confesserà a tutti di aver divorziato ...

Beautiful - anticipazioni puntata di martedì 18 dicembre 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 18 dicembre 2018: Il detective Sanchez (Jeremy Ray Valdez) continua le sue indagini per capire chi abbia sparato a Bill Spencer (Don Diamont) e dice a Liam (Scott Clifton) che anche lui è tra i sospettati… Dopo aver sentito il racconto della bugia sulla presunta malattia di Caroline (Linsey Godfrey), Ridge (Thorsten Kaye) chiede a Thomas (Pierson Fodè) se è stato lui a sparare a Bill. Il ...

Beautiful Anticipazioni 18 dicembre : Liam nei guai - è il nuovo sospettato : Una nuova settimana inizia e un nuovo capitolo della soap opera americana Beautiful si apre: continuano le indagini per scoprire chi ha attentato alla vita del potente Bill Spencer e, nel frattempo, nuovi indizi stanno cambiando le carte in tavola. Le anticipazioni della puntata di domani, martedì 18 dicembre, rivelano che suo figlio Liam è entrato nella lista dei sospettati, pertanto tiutti saranno portati a chiedersi se davvero possa essere ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 27-29 dicembre 2018 : è Liam l’Attentatore di Bill Spencer? : Anticipazioni Beautiful trama puntate da giovedì 27 dicembre a sabato 29 dicembre 2018: è stato Liam a sparare a Bill? Continuano le indagini di Sanchez… Anticipazioni Beautiful: Liam, spinto da Hope, accetta di cenare con Steffy. Dopo aver battuto la testa contro un grosso ramo, il giovane scopre una cocente verità! Quinn e Caroline nel mirino di Sanchez. Carter non riesce ad ottenere il rilascio su cauzione di Ridge… Grandi ...

Anticipazioni Beautiful dal 17 al 22 dicembre : Bill si risveglia e incastra Rdige : Beautiful torna oggi 17 dicembre su Canale 5 aprendo una nuova settimana all'insegna delle indagini sul tentato omicidio di Bill Spencer. Il magnate si troverà ancora in ospedale privo di sensi a causa della ferita d'arma da fuoco che ha reso necessario un intervento chirurgico urgente. La lista dei sospettati sarà ancora ricca di persone che nutrono un forte odio nei confronti dello Spencer, per questo le indagini del detective Sanchez ...

Anticipazioni Beautiful : Ridge chiede a Thomas se ha sparato a Bill : Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera americana capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani che da oltre vent'anni non mancano mai all'appuntamento con 'Beautiful. Bill è ricoverato in ospedale dopo essere stato vittima di una sparatoria che fa temere per la sua salute e di conseguenza partono le indagini della polizia intorno ai nomi degli indagati. Le Anticipazioni delle puntate che vanno ...

Anticipazioni americane Beautiful : Katie e Donna scoprono chi ha sparato a Bill : Anticipazioni Beautiful puntate americane: chi ha sparato a Bill Spencer? Anche Katie e Donna Logan scoprono la verità Dopo Brooke e Ridge anche Katie e Donna Logan scoprono la verità a Beatufiul. Nelle ultime puntate americane le due sorelle hanno scoperto chi ha sparato a Bill Spencer. Quest’ultimo, una volta ripreso conoscenza, non ha voluto […] L'articolo Anticipazioni americane Beautiful: Katie e Donna scoprono chi ha sparato a ...

Beautiful - anticipazioni USA : ecco l’ultimatum di HOPE per Natale : Vi abbiamo recentemente riportato come, nelle attuali puntate americane di Beautiful, HOPE Spencer avrebbe messo il marito Liam di fronte ad un ultimatum. L’aut aut della giovane Logan si presenterà in seguito ad una discussione che lei, il compagno e Steffy avranno riguardo la presenza di Taylor Hayes. Beautiful, anticipazioni americane: HOPE pone un ultimatum a LIAM HOPE non ha gradito che Steffy abbia chiesto alla madre di restare in ...

Beautiful - anticipazioni puntate americane : un nuovo amore : anticipazioni Beautiful, puntate straniere: buone notizie per Taylor Beautiful va in onda in tutto il mondo da oltre trent’anni ormai ma il suo successo non conosce battute d’arresto. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che nella soap opera americana farà il suo ritorno Taylor, l’ex moglie di Ridge e madre di Steffy e Thomas. E’ stata Taylor a sparare a Bill Spencer per proteggere l’onore di Steffy? Si ...

Beautiful - anticipazioni americane : RICK e MAYA si separano!!! : Come vi avevamo già riportato, Karla Mosley, rientrata sul set di Beautiful da qualche settimana, tornerà in video, per quanto riguarda le puntate americane, a partire dal prossimo 20 dicembre. La sua MAYA Avant Forrester, infatti, mancava dalla scena da qualche mese, causa permesso maternità dell’attrice che, ad agosto, ha dato alla luce la sua primogenita Aurora. Non ci sarà a farle compagnia suo marito RICK, attualmente fuori dal cast ...