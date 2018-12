Basket | Pianigiani | Milano merita vittoria

Basket : Pianigiani - domani obbligo vincere : ANSA, - MILANO, 5 DIC - Il dicembre di fuoco dell'Ax Milano, con 10 partite in 24 giorni, inizia domani contro Gran Canaria, per l'undicesimo turno di Eurolega. L'Olimpia, 6-4, è reduce da due ...

Basket - Simone Pianigiani : “Vittoria arrivata nel quarto periodo. Non era facile”; Micov : “Disputato un buon incontro” : L’Olimpia Milano espugna Istanbul e conquista la quinta vittoria nella sua Eurolega. L’Armani si impone 98-92 sul campo del Darussafaka ed ottiene un successo molto prezioso anche per la sua classifica, visto che la squadra di Simone Pianigiani si conferma nelle posizioni di vertice (record 5-2). Una partita che Milano ha dovuto “vincere più volte”, andando avanti anche sulla doppia cifra di vantaggio, per poi subire la ...

LIVE Olimpia Milano-Khimki Mosca Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : esame di maturità importante per gli uomini di Pianigiani : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Khimki Mosca, sfida valevole per la quarta giornata della stagione regolare di Eurolega. La squadra di Pianigiani si trova già ad uno snodo importante della sua stagione. La partita di stasera con il Khimki Mosca è una sfida che l’Armani Exchange deve assolutamente vincere per non cancellare la straordinaria impresa del Pireo e per confermare di aver ormai raggiunto una certa ...