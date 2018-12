Basket | Serie A 2018-2019 | Milano fa ricorso contro la squalifica di Gudaitis dopo la

Basket - Serie A 2018-2019 : tutti i guai di Avellino tra Comtec - BAT - lodi e coach Vucinic con un piede fuori dall’Irpinia : La Sidigas Avellino, alla vigilia del suo impegno in Basketball Champions League contro Ludwigsburg, scopre in un sol colpo un numero molto importante di problemi a livello societario che potrebbero spiegare molte cose, tra cui la pesantissima sconfitta di Trieste (110-64) nell’ultimo turno di campionato. A riportarli è, dalle pagine della Gazzetta dello Sport, Mario Canfora. Partendo da quello che, paradossalmente, è il minore dei ...

Serie A Basket – Avellino - coach Vucinic in bilico! Spunta Pozzecco : “accetterei subito!” : La panchina di Avellino traballa: coach Vucinic è in bilico, Spunta Gianmarco Pozzecco come alternativa Nonostante sia attualmente 5ª, con 12 punti in classifica frutto di 6 vittorie e 4 sconfitte, Avellino non sta vivendo una grande stagione. Tanti infortuni e qualche punto di troppo perso per strada, nonchè un rendimento positivo ma altalenante anche in Europa, stanno facendo traballare la panchina di coach Vucinic. Uno dei nomi più ...

Basket femminile - le migliori italiane della 10a giornata di Serie A1. Jasmine Keys e il blocco di Venezia fanno la differenza : Tra conferme e ritorni di fiamma: la decima giornata di Serie A1 2018-2019 racconta varie storie italiane nell’arco dei suoi sei incontri, passando da chi è ormai in pianta stabile nel giro della Nazionale a giocatrici di comprovata esperienza che ancora sanno di poter dire la loro. Partiamo, in questo caso, da Jasmine Keys: la ventunenne di Vicenza, già nel giro delle Nazionali giovanili e poi entrata anche nel cerchio delle scelte di ...

Basket – Serie A - incredibile rissa al termine di Sassari-Milano : scintille in campo - i provvedimenti disciplinari [VIDEO] : incredibile rissa ieri pomeriggio al termine della sfida di Serie A tra Sassari e Milano: Gudaitis punzecchia Petteway e finisce a terra per un pugno di Thomas scintille in campo ieri pomeriggio al termine della sfida di Serie A di pallacanestro maschile tra Sassari e Milano. La squadra di coach Pianigiani ha avuto la meglio all’overtime, dopo una sfida davvero tosta e sofferta, per 106-107. Al termine della sfida, durante i saluti ...

Basket - i migliori italiani della 10a giornata di Serie A. Aradori e Ruzzier i migliori in una giornata con pochi acuti : La decima giornata di Serie A 2018-2019 è stata piuttosto avara di soddisfazioni per i colori italiani. Due sono stati coloro che hanno realmente deciso la partita, mentre un terzo, pur risultando protagonista, l’ha persa. Per Pietro Aradori l’appuntamento con il novero degli italiani dalle migliori performance è ormai un classico: per il giocatore della Segafredo Virtus Bologna i punti realizzati sono 16 con 4/7 da tre, i rimbalzi ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : Trieste travolge Avellino nel posticipo e si conferma matricola terribile del campionato : Mancava soltanto il posticipo tra Alma Trieste e Sidigas Avellino per chiudere la decima giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Al PalaRubini la formazione di Eugenio Dalmasson raccoglie il quinto successo consecutivo tra le mura amiche superando la squadra irpina con il punteggio di 110-64. Incontro dominato dai padroni di casa sin dal primo parziale, con i giocatori triestini capaci di mettere in campo un Basket di primissimo livello e di ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : Venezia ancora imbattuta - Schio batte Broni e rimane seconda da sola : La decima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile va in archivio con il mantenimento dello status di imbattuta dell’Umana Reyer Venezia, che si avvicina al giro di boa da leader finora incontrastata di questo campionato. Il match più atteso del giorno, tra Broni e Schio, ha visto prevalere le ospiti, mentre è grande la lotta nelle posizioni di coda. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio. GESAM GAS&LUCE LUCCA-TREOFAN ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : Milano espugna Sassari al supplementare - vincono Venezia - Cremona e Varese : L’Olimpia Milano arriva in doppia cifra. Decima vittoria consecutiva in Serie A per la squadra di Simone Pianigiani, che resta in testa alla classifica a punteggio pieno dopo aver sconfitto al supplementare una mai doma Dinamo Sassari per 107-106. Una partita pazzesca con Milano che sembrava ormai averla vinta, trovandosi sul +7 ad un minuto dalla fine grazie ai canestri del rientrante Nemanja Nedovic (21 punti). Invece le triple di un ...

