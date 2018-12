Basket | Champions League 2018-2019 | Venezia sbanca Holon con un brivido nel finale e sale

Basket - Champions League 2018-2019 : complesso nono turno in Israele per Venezia - Avellino e Bologna tra stati d’animo opposti : Si gioca tra questa sera e domani la seconda giornata di ritorno della prima fase per la Basketball Champions League 2018-2019, ancora ben lontana dal tempo dei verdetti. Le tre italiane impegnate ci arrivano ognuna in modo del tutto diverso e particolare, per la massima parte a seguito delle vicende del nostro campionato. HAPOEL UNET HOLON-UMANA REYER Venezia (Martedì 18 dicembre, ore 20:00) L’unica sfida con un’italiana impegnata ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino perde malamente in casa contro il Nizhny Novgorod in una partita nervosissima : Brutta sconfitta casalinga per la Sidigas Avellino nell’ottavo turno di Basketball Champions League 2018-2019. La formazione allenata da Nenad Vucinic subisce un perentorio 71-92 dai russi del Nizhny Novgorod, che con questo successo ribaltano anche il risultato dell’andata (93-100 dopo due supplementari in favore di Avellino). Gli irpini vengono raggiunti dal Banvit al secondo posto nel girone A, mentre la squadra allenata da Zoran ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna cade per la prima volta in Lituania col Neptunas - Venezia al tappeto a Salonicco in volata : Pomeriggio amaro per le due squadre italiane impegnate nell’ottava giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. La Virtus Bologna ha rimediato la prima sconfitta della sua avventura europea a Klaipeda (Lituania) contro il Neptunas dopo sette vittorie consecutive, ma rimane in ottima posizione per staccare il pass per gli ottavi con discreta tranquillità. Venezia invece ha collezionato la terza sconfitta del girone sul ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Bologna cade per la prima volta in Lituania col Neptunas - Venezia al tappeto a Salonicco in volata : Pomeriggio amaro per le due squadre italiane impegnate nell’ottava giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019. La Virtus Bologna ha rimediato la prima sconfitta della sua avventura europea a Klaipeda (Lituania) contro il Neptunas dopo sette vittorie consecutive, ma rimane in ottima posizione per staccare il pass per gli ottavi con discreta tranquillità. Venezia invece ha collezionato la terza sconfitta del girone sul ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Virtus Bologna in Lituania - Venezia e Avellino in caccia di punti importanti per la classifica dei loro gironi : Per le tre italiane impegnate nella Basketball Champions League 2018-2019 comincia domani, con l’ottavo turno, il girone di ritorno. Bologna, Venezia e Avellino ripartono da ottime situazioni di classifica: la Segafredo ha vinto sette partite su sette, l’Umana e la Sidigas sono invece a quota cinque successi. Andiamo a scoprire meglio gli impegni delle tre formazioni nella coppa organizzata dalla FIBA: NEPTUNAS KLAIPEDA-SEGAFREDO ...

Sidigas Avellino-Nizhny Novgorod - Champions League Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Torna in scena, per quanto concerne la basketball Champions League 2018-2019, la Sidigas Avellino: gli uomini di Nenad Vucinic si trovano di fronte il Nizhny Novgorod in una sfida che qualche sapore di Eurolega ce l’ha, visto che entrambe le formazioni l’hanno affrontata in passato, prima della riforma che l’ha resa difficilmente accessibile a tanti. L’incontro è valevole per l’ottava giornata, nonché prima di ...

PAOK-Umana Reyer Venezia - Champions League Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo due settimana di pausa, mercoledì 12 dicembre riprenderà il cammino della Umana Reyer Venezia nella basketball Champions League 2018-2019. La formazione allenata da Walter De Raffaele sarà impegnata in Grecia sul campo del PAOK per la prima giornata del girone di ritorno, ottava complessiva della prima fase. La squadra italiana occupa la seconda posizione nella classifica del gruppo B e ha raccolto cinque successi e due sconfitte (entrambe ...

Neptunas Klaipeda-Virtus Bologna - Champions League Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Mercoledì 12 dicembre riprenderà dopo due settimane di pausa la basketball Champions League 2018-2019. Concluso il girone di andata, le tre formazioni italiane partecipanti scenderanno in campo per la prima giornata del ritorno e per l’ottavo turno complessivo. Ad aprire le danze sarà la Virtus Bologna, impegnata nell’insidiosa trasferta in Lituania contro il Neptunas Klaipeda. La formazione di Pino Sacripanti è in testa al gruppo D ...

Basket - Champions League 2018-2019 : Avellino si arrende in casa al Vetspils - Green non basta : Avellino perde la seconda partita stagionale nella Champions League 2018-2019 di Basket, gli irpini si sono arresi contro il Vetspils per 74-88 ma rimangono comunque al secondo posto in classifica e sono ampiamente in corsa per la qualificazione visto che hanno due successi di margine proprio sugli avversari odierni e sull’Anwil. Non è bastato il sostegno del pubblico di casa per trascinare i campani verso un’affermazione che avrebbe ...

Basket - Champions - Bologna c'è : ok a Patrasso. Avellino cade con Ventspils : Cala il settebello, la Virtus. Passando a Patrasso 85-95, la Segafredo centra il settimo successo consecutivo in Champions League e chiude il girone di andata imbattuta. Il blitz in Grecia, in una ...

Basket - Champions League 2018-2019 : settimo sigillo per la Virtus Bologna che vince sul campo del Promitheas Patras : Settima vittoria consecutiva in sette partite per la Virtus Bologna che chiude a punteggio pieno l’andata della fase a gironi della Basketball Champions League 2018-2019. La formazione di Pino Sacripanti ha dimostrato una grande maturità superando il Promitheas Patras con il punteggio di 85-95 al termine di una sfida durissima. La squadra greca, seconda in classifica dietro Aradori e compagni, ha ceduto soltanto negli ultimi minuti dopo ...

Promitheas-Virtus Bologna - Champions League Basket 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Partita importante per la Virtus Bologna nella 7a giornata della fase a gironi della basketball Champions League 2018-2019. La formazione allenata da Stefano Sacripanti vola in Grecia per affrontare il Promitheas Patras nella sfida tra le prime due squadre del gruppo D. Bologna è ancora a punteggio pieno nella competizione, mentre gli ellenici hanno raccolto sei vittorie e una sconfitta e inseguono con un punto di distacco. Pietro Aradori e ...

Avellino-Ventspils - Champions League Basket 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : Si gioca questa sera, al PalaDelMauro di Avellino, la sfida tra la Sidigas e i lettoni del Ventspils, valevole per il settimo turno della basketball Champions League 2018-2019. La formazione allenata da Nenad Vucinic arriva a questa sfida con cinque vittorie e una sconfitta nel girone A. Quello che arriva in Irpinia è un Ventspils con una certa necessità di fare risultato, stante la situazione di classifica che lo vede al settimo posto con due ...

Basket - Champions League 2018-2019 : supplementare di gloria per Venezia. La Reyer espugna il campo del Friburgo : Vittoria molto importante per la Reyer Venezia, che torna a vincere in Champions League, dopo il ko della settimana scorsa in casa contro il Nanterre. La squadra di De Raffaele ha sconfitto al supplementare gli svizzeri del Friburgo per 96-89. Ottima prova in casa Venezia per MarQuez Haynes, top scorer con 19 punti, ma sono decisivi anche i 14 di Stefano Tonut ed Austin Daye. Buon inizio degli svizzeri che si portano sul 7-2, ma arriva un ...