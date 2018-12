Baseball | aggiornati i ranking mondiali | il Giappone sorpassa gli USA | Italia 16^

oasport

: Aggiornati i ranking mondiali di baseball e softball, Italia sedicesima con gli uomini e nona con le ragazze. Avvic… - OA_Sport : Aggiornati i ranking mondiali di baseball e softball, Italia sedicesima con gli uomini e nona con le ragazze. Avvic… -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Sono stati pubblicati iper quanto riguarda ile il softball, si tratta degli ultimi aggiornamenti per il 2018. Le graduatorie si basano sui risultati ottenuti dalle varie Nazionali (seniores e giovanili, i punti vengono sommati) nelle manifestazioni approvate dalla Federazione Internazionale negli ultimi quattro anni.– Sorpasso in vetta con ilche ha scavalcato gli USA a causa dell’assenza di questi ultimi al Mondiale U23 dove invece i nipponici sono arrivati in seconda posizione. Terza piazza per la Corea del Sud che precede Cina Taipei (o Taiwan, che dir si voglia) e Cuba. La migliore europea rimane l’Olanda che scivola però in ottava piazza, sopravanzata dall’Australia. L’si trova in sedicesima posizione, superata dalla Colombia.SOFTBALL – Gli USA hanno vinto il Mondiale assoluto e ...