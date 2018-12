Barcellona-Malcom | offerta shock dalla Cina | 65 milioni

Barcellona - dalla Cina pronti 65 milioni per Malcom : L'avventura di Malcom a Barcellona sembra essere arrivata ormai ai titoli di coda. Il giocatore brasiliano, strappato sul filo di lana alla Roma l'estate scorsa dal club blaugrana, non è mai entrato ...

Calciomercato Barcellona - mega offerta dalla Cina per Malcom : Un'avventura fino a questo momento decisamente poco fortuna e che, forse, potrebbe essere già arrivata al capolinea. Secondo quanto riporta As , le strade di Malcom e del Barcellona potrebbero ...

Barcellona - il gol all’Inter segna la possibile svolta per Malcom : “Voglio stare qui a lungo” : Il Barcellona è sempre stata una squadra piena di talenti, soprattutto nei ruoli più offensivi. Per questo, tra Messi, Suarez e Coutinho riuscire a ritagliarsi uno spazio non è proprio semplice. In estate alla batteria dei calciatori d’attacco si è aggiunto l’ex Bordeaux Malcom, che nei primi mesi in blaugrana ha visto il campo poco e niente. Non è stato facile accettare le numerose esclusioni, ma il brasiliano è riuscito ad ...

Barcellona : Malcom in gol contro l’Inter - ma il merito è… di Messi : In estate è stato uno dei calciatori più chiacchierati con l’interesse dell’Inter, poi con la trattativa praticamente chiusa con la Roma, infine con il blitz del Barcellona che lo ha strappato al Bordeaux e ai giallorossi per la bellezza di 41 milioni di euro, adesso Malcom finalmente ha realizzato il primo gol in maglia blaugrana. Tra l’altro, la rete è arrivata nella gara di Champions League proprio contro l’Inter ...

Icardi risponde a Malcom - Inter pari d’oro col Barcellona : L’Inter fa pari con il Barcellona. E’ 1-1, in gol Malcom al 38’ della ripresa, a rimettere i conti a posto è Icardi al 42’ che sigla l’1-1. Nel mentre il Tottenham batte per 2-1 il Psv. Ora la classifica del gruppo B recita: Barcellona 10, Inter 7, Tottenham 4, Psv ultimo con 1 punto. ...

Inter-Barcellona 1-1 - a Malcom risponde Icardi : Roma, 6 nov., askanews, - Finisce 1-1 tra Inter e Barcellona nella quarta giornata di Champions League. Pareggio durissimo tutto nel finale con il gol di Malcom prima ed il pareggio dopo una manciata ...

Champions - Inter-Barcellona 1-1 : gol di Malcom e pari di Icardi : L'Inter pareggia 1-1 col Barcellona in una gara sofferta, ma emozionante, soprattutto nel finale. Primo tempo in trincea. Il Barça pressa alto, l'Inter fatica a uscire e fioccano le occasioni per i ...

Inter-Barcellona 1-1 - Champions League : Icardi risponde a Malcom nel finale - punto prezioso a San Siro : L’Inter è riuscita a pareggiare per 1-1 contro il Barcellona nel big match della quarta giornata di Champions League. Nella bolgia di San Siro, i nerazzurri hanno tenuto testa ai blaugrana e hanno portato a casa un punto preziosissimo in ottica qualificazione agli ottavi di finale: i ragazzi di Luciano Spalletti salgono a quota 7 punti in classifica e conservano tre lunghezze di vantaggio sul Tottenham che ha battuto il PSV Eindhoven, ...

Barcellona - lo scontento Malcom : “Continuerò a lottare per i miei sogni” : Malcom, obiettivo della Roma nella sessione estiva di mercato, poi sfumato a causa del Barcellona, ha scritto un messaggio sul proprio profilo social allontanando le voci che lo vogliono lontano dai colori blaugrana. Il giocatore ha risposto a tutte le critiche per i pochi minuti giocati: “Per quanto riguarda le notizie pubblicate in Spagna, voglio […] L'articolo Barcellona, lo scontento Malcom: “Continuerò a lottare per i miei ...

Il Barcellona lo scarica - Malcom reagisce : "Io resto qua". Inter e due inglesi alla finestra : Il brasiliano in blaugrana fatica a trovare spazio, è sfida tra i nerazzurri, l'Arsenal e il Tottenham

Barcellona-Malcom ai titoli di coda - Inter e due inglesi alla finestra : Il brasiliano in blaugrana fatica a trovare spazio, è sfida tra i nerazzurri, l'Arsenal e il Tottenham

Spagna - Malcom preme per lasciare il Barcellona a gennaio : Il Barcellona ha versato 41 milioni di euro per strapparlo al Bordeaux, ma da inizio stagione Ernesto Valverde ha concesso a Malcom solo 25 minuti in partite ufficiali. Il brasiliano, attaccante di fascia destra, dopo l’ultima convocazione in Nazionale ha chiesto chiarimenti al tecnico. La risposta – secondo quanto riporta Mundo Deportivo – è stata che non gli si può rimproverare nulla, perché l’impegno in ...

Malcom-Barcellona già ai saluti : 'Ha chiesto la cessione' : ROMA - Sbarcato nella maniera che tutti a Roma ricordano, Malcom Oliveira continua a restare oggetto misterioso del Barcellona di Valverde, che fin dal suo arrivo ha chiarito in conferenza stampa come ...

Inter - nuovo sondaggio col Barcellona per Malcom : ROMA - È stato uno dei casi che ha infiammato la finestra estiva di calciomercato: lo scippo di Malcolm da parte del Barcellona ai danni della Roma . L'esterno d'attacco brasiliano promesso a Monchi , ...