Banca Carige senza scampo a Piazza Affari

Banca Carige perde la maxi-causa contro Amissima ed ex vertici : Banca Carige ha perso la causa di risarcimento danni nei confronti del gruppo assicurativo Amissima, controllato da Apollo, e degli ex capi azienda, l'ex ad Piero Montani e l'ex presidente Cesare ...

Banca Carige perde la causa contro Montani - Castelbarco e il fondo Apollo : Il tribunale civile di Genova ha rigettato la richiesta danni di Carige contro gli ex amministratori Piero Montani e Cesare Castelbarco Albani e contro Amissima

Carige : Boccuzzi (Fitd) - messa in sicurezza la Banca - quorum elevato (2) : (AdnKronos) - Da statuto, le quote che le banche devono versare per gli interventi dello Schema volontario del Fondo sono commisurate alla "base contributiva, rappresentata dalla consistenza dei depositi protetti delle banche aderenti". Per il quorum, e dunque la validità delle delibere, serviva il

Carige : Boccuzzi (Fitd) - messa in sicurezza la Banca - quorum elevato : Milano, 30 nov. (AdnKronos) - Con oltre il 90% dei voti a favore, l'assemblea dello Schema volontario del Fondo interbancario di Tutela dei depositivi ha dato il suo via libera al piano per la sottoscrizione del bond subordinato da 320 milioni di euro che servirà a mettere in sicurezza banca Carige.

Carige - dal Fondo interBancario ok al bond per 320 milioni : tra sei mesi rischia di diventare socio al 49% : MILANO - Dovevano essere 320 milioni di euro, e 320 saranno, per evitare che il 'fallimento di mercato' nell'emissione del bond subordinato di Banca Carige si trasformi in un fallimento a tutti gli ...

Banca Carige - definito piano industriale e finanziario con lancio immediato bond Tier 2 : Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige ha tracciato le linee guida del nuovo piano industriale concordato con la BCE , a seguito del Capital Conservation Plan approvato nel corso della seduta,...

