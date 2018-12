Bambino di due anni muore soffocato sotto gli occhi della madre

Regno Unito - Bambino di un mese muore sbranato da due cani : Reuben McNulty, questo il nome del piccolo nascituro aggredito da due cani di razza stafforshide bull terrier. Reuben non aveva neanche un mese quando i due animali di famiglia lo hanno attaccato in casa. La tragica vicenda si è verificata a Yaxley, un paese di 7.413 abitanti della contea del Cambridgeshire, Regno Unito. Il bambino è stato ricoverato in ospedale per quasi un mese, ma purtroppo versava in gravi condizioni ed alla fine non è ...

Bambino scomparso da due giorni : finalmente lo hanno ritrovato - era su un treno : Sua madre ne aveva denunciato la scomparsa due giorni prima, e la preoccupazione deve essere stata tanta, fino alla...

Due parole sul Bambino con la maglietta rossa al Garante per l'Infanzia : Ma secondo voi un bambino di dieci anni sa cos'è il sovranismo? Ed è giusto che nella finta foto di classe con un maestro come Salvini, e solo per fare una squallida propaganda che nemmeno ai tempi dell'Istituto Luce, un bimbetto che se ne sta un po' distante diventi oggetto di dibattito politico sui social solo perché indossa una maglietta rossa? Ma davvero siamo arrivati sino al punto di strumentalizzare i più ...

Il tribunale di Genova riconosce un Bambino con due mamme - : I giudici hanno ordinato al Comune di inserire entrambi i genitori nel certificato di nascita del piccolo che tra poco compirà un anno. E' il terzo caso in Italia. Nelle prossime settimane il ...

FIERA DI SAN MARTINO " Recupero delle tradizioni - agricoltura a misura di Bambino e rievocazioni storiche : Piedimonte si prepara alla due ... : In occasione della due giorni sono previsti anche spettacoli di burattini per i bambini, la rievocazione storica con un pranzo settecentesco e tanti momenti di intrattenimento.

Lo strano caso di Cameron Macaulay - il Bambino che visse due volte : racconta vicende della vita precedente - ma cosa ne pensa la scienza? : Nato nel 2001 in Scozia, Cameron Macaulay vive con la madre, separata, e un fratello maggiore a Clydebank, una cittadina nei pressi Glasgow. Nel 2007 la sua storia fece parecchio scalpore e da allora il dibattito in merito non si è mai concluso: Cameron, dall’età di tre anni, ricorda con dovizia di particolari episodi della sua vita precedente, con tanto di nomi e località in cui avrebbe vissuto prima di “reincarnarsi”. Già ...