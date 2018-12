BAC Mono | record sul giro sul circuito di Sepang

Ancona - via l'ex Monopolio ta BAC chi. Nel 2019 sorgerà un grande Eurospin : Ancona , 9 novembre 2018 - Via alla demolizione dell' ex Monopolio tabacchi a Vallemiano . Al suo posto arriverà un grande supermercato, l' Eurospin . L'intervento decisivo è ufficialmente iniziato ieri,...

F1 – Bottas ‘BACchetta’ la Mercedes : “ad Austin la monoposto non era al 100%” : Valtteri Bottas punta il dito contro la Mercedes: le parole del finlandese in vista del Gp del Messico E’ tutto pronto per un nuovo appassionante weekend di gara di F1: i campioni delle quattro ruoti si apprestano a scendere in pista in Messico, per le prime prove libere del nuovo appuntamento della stagione, il secondo match point di Lewis Hamilton. AFP/LaPresse Reduce da un quinto posto non troppo soddisfacente, il compagno di ...