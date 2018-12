' Azienda in crisi' | Di Battista ammette e rilancia | ' Anche le altre'

Di Battista : «L'Azienda di famiglia è in crisi - non viene pagata neanche mia sorella. Berlusconi mi provoca» : Parliamo dello stesso giornale che mesi fa intitolò in prima pagina: `Furbata Di Battista, si ritira dalla politica ma piazza il padre in Parlamento´. Lo stesso giornale che l'anno scorso diede ...

Di Battista - Il Giornale : “Debiti della srl di famiglia”. Lui : “Azienda in crisi. Tra i dipendenti non pagati anche mia sorella” : “Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L’azienda ha avuto difficoltà a pagare puntualmente i 3 dipendenti (tra cui mia sorella). Ciononostante l’azienda tira avanti, così come tante altre”. Alessandro Di Battista risponde con un post su Facebook all’articoo pubblicato oggi da Il Giornale che parlava della Di.Bi Tec. S.r.l., ...

Napoli - l'Azienda chiude i battenti : 51 dipendenti la comprano e la salvano dalla crisi : Quella che si sta per raccontare è una vicenda che sicuramente deve fare riflettere e che fa capire quanto, a volte, sia necessario adeguarsi a ciò che ci accade nel corso della vita, come nel caso dell'intraprendenza dei cinquantuno dipendenti dell'azienda WBO Italcables, il marchio che si è potuto letteralmente salvare dal fallimento. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, l'industria metalmeccanica sita a Caivano, piccolo ...

Abruzzo - Ball Beverage licenzia 70 operai dal giorno di Natale : “Nel 2018 record di lattine prodotte - Azienda non è in crisi” : licenziati proprio il giorno di Natale. Non ci sarà nulla da festeggiare per i 70 lavoratori – più i 15 dell’indotto – dello stabilimento della Ball Beverage Packaging di San Martino sulla Marrucina, in Abruzzo. La multinazionale americana ha confermato la chiusura del sito, le cui linee sono già ferme da alcuni giorni, e le maestranze in mobilità protestano scrivendo una “lettera del lavoratore” che diventa virale sui social. “Sono ...

Crisi Kelemata - sindacati : 'L'Azienda ha le carte in regola per risollevarsi' : Non accennano a diminuire le difficoltà per lo stabilimento Kelemata di Martellago, storico marchio di produzione di cosmetici e detergenti diffuso in tutto il Paese. sindacati e dipendenti rimasti ...

In ventidue ricomprano l'Azienda in crisi e la salvano : "Oggi siamo operaie imprenditrici" : Una bella storia di coraggio e tenacia a Stienta, in provincia di Rovigo: "Nessuna di noi dimentica l’angoscia di quando ci...

Pernigotti - l’Azienda : “Attività produttive resteranno in Italia”. Il ministero dello Sviluppo apre tavolo di crisi : Pernigotti chiuderà lo stabilimento di Novi Ligure, ma continuerà a produrre attraverso partner industriali in Italia. Lo ha comunicato l’azienda dolciaria acquistata nel 2013 dalla famiglia turca Toksoz, che nei giorni scorsi ha comunicato ai sindacati lo stop delle attività nello stabilimento piemontese che occupa complessivamente circa 180 lavoratori, tra diretti e interinali. Il gruppo ha chiesto un anno di cigs, dal 3 dicembre 2018 al ...

Reindustrializzazione area Honeywell - Grippa - m5S - : quadro positivo sulla risoluzione della crisi Aziendale : Una boccata di ossigeno per l'economia del territorio'. 'Un quadro positivo sulla risoluzione della crisi aziendale che opera nella duplice prospettiva di implementare lo sviluppo del territorio e ...

Mr Kelp - l'Azienda di Firenze che assume gli ultracinquantenni sconfitti dalla crisi : La MrKelp è un azienda Toscana attiva nel settore dei multiservizi. Nasce con l'esigenza di "creare un servizio efficace e di qualità per le pulizie e le piccole riparazioni". C'è di più però perché, contro il precariato e il dramma dei cinquantenni disoccupati, l'azienda assume soltanto lavoratori che hanno superato il mezzo secolo d'età. La Nazione ricostruisce la storia tramite le parole di ...

