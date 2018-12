Autonomia | Cd Veneto | se M5S la blocca si apra subito crisi di governo

Autonomia : Zaia - per il Veneto arriverà entro fine anno : Treviso, 14 dic. (AdnKronos) - "arriverà entro fine anno". Se ne è detto certo il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, oggi a Treviso, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano in merito al percorso per arrivare all'Autonomia della Regione. "Abbiamo rassicurazioni: il progetto del Veneto

Autonomia : in Veneto riunita Conferenza permanente Autonomie locali (2) : (AdnKronos) - Nel corso dell’incontro è stato descritto il percorso istituzionale fin qui seguito dalla Regione nel corso delle trattative con il nuovo Governo, riprese il 12 giugno 2018 dopo la sottoscrizione dell’Accordo preliminare del 28 febbraio scorso, e sono stati illustrati i principali cont

Autonomia : in Veneto riunita Conferenza permanente Autonomie locali : Venezia, 10 dic. (AdnKronos) - Si è tenuta questa mattina a Palazzo Balbi una seduta della Conferenza permanente Regione Autonomie locali sul tema dell’Autonomia del Veneto con la partecipazione del Presidente Luca Zaia. La Conferenza, istituita con legge regionale n. 20 del 3 giugno 1997 e con sede

Salvini e Di Maio concordano : 'Autonomia del Veneto a dicembre' : Si parte dal Veneto : entro dicembre il Consiglio dei ministri affronterà il dossier Autonomia per il Veneto, la prima Regione che è partita con la richiesta al Governo per averla. concordano sul ...

Autonomia Veneto - Salvini : presto i fatti : 13.42 Il vicepremier Salvini assicura che sull'Autonomia del Veneto "nelle prossime settimane si passerà dalle parole ai fatti, come previsto dal contratto di governo". "Di Maio ha confermato l'impegno di tutti.Il provvedimento inizierà il percorso,in accordo per ora con i governatori di Emilia Romagna,Lombardia,Veneto e presto con tante altre regioni che vorranno gestire meglio soldi e competenze", aggiunge.Il governatore del Veneto Zaia ...

Di Maio : Autonomia Veneto in Cdm entro dicembre : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, sull'eventuale previsione di abbassamento del rapporto fra ...

'Volete Autonomia? Marcite con le foreste' : duro scontro tra Abruzzo e Veneto : Non è un mistero che, negli ultimi mesi, il Veneto abbia provato a far valere su Roma il proprio ruolo di regione ricca. Il tutto si è tradotto in una richiesta di maggiore autonomia finalizzata a sfruttare in loco la ricchezza di un territorio che gode di un Pil sensibilmente superiore a quello del resto d'Italia. Il fatto che, negli ultimi giorni, sia stato investito da un'ondata di maltempo che ha generato danni importanti e che dal Nord Est ...

Autonomia - si parte : sì al Veneto in autunno : Si torna ad accelerare per l'Autonomia regionale differenziata. Dopo il colpo di freno nel governo chiesto dai Cinquestelle - che ha fatto saltare l'appuntamento simbolico del 22 ottobre, a un anno ...

Veneto : Salvini - via libera dell'Autonomia entro l'autunno dal Cdm : Beleluno, 4 nov. (AdnKronos) - "entro l'autunno il Consiglio dei ministri approverà il provvedimento sull'autonomia votato da 6 milioni di cittadini. Siamo qui per costruire e lavorare e sono orgoglioso del lavoro che il governo ha fatto in questi cinque mesi, mentre negli ultimi 5 anni non si era f

Prescrizione - stop di Salvini ai 5S 'Non voglio processi infiniti'. E rilancia l Autonomia del Veneto : Un colpo al giorno alla riforma della Prescrizione voluta dai Cinquestelle: quello stop dopo la sentenza di primo grado su cui insiste il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede . Ieri Giulia ...

Salvini - Autonomia Veneto presto in Cdm : ANSA, - BELLUNO, 4 NOV - "Conto che entro l'autunno il Consiglio dei ministri approvi il provvedimento sull'autonomia votato da 6 milioni di cittadini. Siamo qui per costruire e lavorare e sono ...

Autonomia : Gruppo Zaia - Veneto - Trentino e Fvg unite - ora Nordest a una sola voce : Venezia, 24 ott. (AdnKronos) - “Con l’elezione di Maurizio Fugatti a Trento si chiude un cerchio: dopo Venezia e Trieste, la presa di quello che è sempre stato uno dei feudi della sinistra, cioè il Trentino, consentirà al Nord-Est di muoversi compattamente su tutti i temi più importanti dell’agenda

Autonomia - Veneto e Lombardia vogliono ‘regionalizzare’ 200mila cattedre : la scuola italiana rischia di avere 2 velocità : Staccare due pezzi dal sistema nazionale, rendendoli autonomi, con programmi personalizzati, stipendi diversi, insegnanti propri. E non due pezzi qualsiasi, ma Veneto (per cominciare) e presto anche Lombardia, due delle regioni più importanti d’Italia: significa “regionalizzare” quasi 200mila cattedre, un quarto del totale del Paese. Per alcuni sarà la grande occasione per rispondere davvero alle esigenze degli istituti, per altri l’inizio della ...