Asia Argento | Ho proposto a Salmo 20 mila euro per ficcarmelo dentro

Asia Argento - irruzione al concerto di Salmo con proposta indecente : Sono due anime ribelli e non se le sono mandate certo a dire. Salmo, nella canzone “PXM”, cantava “Se penso ad Asia Argento sono ricco dentro, perché manco se mi paga glielo ficco dentro”. L’attrice ha voluto così replicare al rapper con una vera e propria irruzione sul palco a Roma. Si è presentata con una valigia piena di soldi e ha urlato: “Ho proposto a questo ragazzo 20mila euro per ficcarmelo dentro, voi ...

Fabrizio Corona rivela che Asia Argento lo ha lasciato con un sms : Asia Argento e Fabrizio Corona hanno avuto una breve (circa un mese) ma molto intensa storia d'amore, conclusasi però non nel migliore dei modi. Il loro rapporto è arrivato al capolinea da circa una ventina di giorni, senza che il tempo abbia placato gli animi dei due ex. L'uomo, sulla sua nuova rivista di gossip "The king-Corona Magazine" , affronta diffusamente il tema, esprimendo anche il suo rammarico per la fine di una storia scoppiettante, ...

Fabrizio Corona ecco come mi ha lasciato Asia Argento : Fabrizio Corona è stato ospite a “Non è l’Arena “di Massimo Giletti ha parlato a lungo, anche della sua breve ma intensa relazione con Asia Argento rispondendo, una volta per tutte, a tutti quelli che hanno pensato che i due si siano messi d’accordo (tra interviste in tv e gossip sui magazine rosa) per avere un beneficio economico ed un ritrovo di immagine. Corona ha affermato che quella a tutti gli effetti, a suo dire, sembra una ...

Asia Argento guarda oltre il #MeToo e Fabrizio Corona : "Ho altre battaglie da fare" : Per Asia Argento il #MeToo è acqua passata. Lo dice chiaramente in un'intervista su Maxim. L'attrice parla del movimento e degli strascichi che ha avuto: "Mi ha insegnato che ci sono altre battaglie da fare in questo momento per la mia sopravvivenza. E che io, che mi sono sempre sentita una guerriera, non sono niente e che, lo sapevo, non ho alcun potere. La mia parola lo ha avuto, forse, ma tutto questo mi ha insegnato che ci sono altre ...

Salmo - a sorpresa Asia Argento allo show di Roma. Così la sfida hot arriva sul palco : Il rap di Salmo riempie il PalaLottomatica di Roma, sold out. E dire che solo quattro anni fa per il rapper sardo nella Capitale si aprivano solo le porte di posti grandi la metà di questo. È evidente ...

Asia Argento hot sul palco di Salmo : "Se ti do 20mila euro..." : Asia Argento non finisce di provocare. L'altra sera è salita sul palco di Salmo per rispondere a una sua canzone in cui il rapper canta: "Se penso ad Asia Argento sono ricco dentro / perché manco se ...

