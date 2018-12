Ascolti tv | Nero a metà chiude alla grande sfiorando i 6 milioni di telespettatori

Ascolti tv - finale record per "Nero a metà" : già si pensa alla seconda serie : Quasi sei milioni di telespettotori per l'ultima puntata della fiction di Rai 1, che chiude con il 25,8% di share

Ascolti TV | Lunedì 17 dicembre 2018. Nero a Metà chiude con il 25.8% - Canale 5 e Italia 1 all’8%. Ecco Sanremo Giovani 11.8% : Nero a Metà - Rosa Diletta Rossi e Claudio Amendola Su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 5.816.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Race – Il Colore della Vittoria ha raccolto davanti al video 1.504.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Un Amore tutto Suo ha interessato 1.297.000 spettatori pari al 5.5% di share. Su Italia 1 Mamma ho Riperso l’Aereo – Mi sono smarrito a New York ha catturato ...

NERO A METÀ 2 SI FARÀ?/ Anticipazioni seconda stagione : gli Ascolti fanno ben sperare - manca l'ufficialità : NERO a METÀ 2 si FARÀ? Anticipazioni sulla seconda stagione della fiction: l'indizio di Claudio Amendola e le ultime notizie

NERO A METÀ/ Anticipazioni ultima puntata : boom di Ascolti previsto per il finale - 17 Dicembre 2018 - : NERO a METÀ, Anticipazioni ultima puntata 17 Dicembre: grandi colpi di scena e pericoli per i protagonisti Carlo Guerrieri e Malik.

Ascolti tv - vince la serata Nero a metà ma la finale di X Factor 2018 è la più vista di sempre : La serie tv poliziesca di Rai1 Nero a metà si aggiudica con la penultima puntata la prima serata con più di 4 milioni e mezzo di spettatori, vincendo su Canale 5 (in onda il film L’amore non va in vacanza) e su Rai3 (veniva trasmesso il film con Tom Hanks Aspettando il re) ma a fare rumore sono i numeri della finale di X Factor 2018, che è già diventata la più vista di sempre: ad assistere – in chiaro – alla vittoria di ...

Ascolti tv - Amendola senza rivali : "Nero a metà" dilaga nel prime time : Quasi 5 milioni di telespettatori per la penultima puntata della fiction in onda su Rai 1. La finale di "X Factor" si ferma...

Ascolti tv giovedì 13 dicembre - ancora un successo per Nero a Metà : La serie con Claudio Amendola segna il 21.2% di share ieri in tv ancora un grande successo per Nero a Metà. Ieri sera, giovedì 13 dicembre, la fiction in onda su Rai1 ha infatti conquistato 4.743.000 spettatori. La serie con Claudio Amendola e diretta da Marco Pontecorvo ha registrato uno share pari al 21.2%. Il pubblico […] L'articolo Ascolti tv giovedì 13 dicembre, ancora un successo per Nero a Metà proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 13 dicembre. Nero a Metà 21.2% - la finale di X Factor 2018 al 12.28% (TV8+Sky). Flop I Grandi Papi (0.8%) : Nero a Metà - Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz Su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 4.743.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 L’Amore non va in vacanza ha raccolto davanti al video 1.734.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 Unici – Luciano Pavarotti: Un Mito semplice ha interessato 1.125.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Mai Dire Talk ha catturato l’attenzione di 794.000 spettatori ...

Ascolti tv - finale flop per il Gf Vip : Amendola stravince con "Nero a metà" : Il reality non sfonda nemmeno con l'ultima puntata. Successo dilagante per la fiction in onda su Rai 1

Ascolti tv - Nero a metà vince sulla finale del Grande Fratello Vip : Ascolti tv, Prime time La fiction di Rai1 con Claudio Amendola si conferma e continua a superare i 5 milioni di telespettatori un risultato che garantisce a Nero a metà di battere la finalissa del Grande Fratello Vip che ha visto il trionfo di Walter Nudo. Il quarto appuntamento su Rai1 del thriller ambientato a Roma ha infatti ottenuto 5.565.000 telespettatori e il 21,79% di share nel primo episodio, e 4.951.000 e il 23,5% nel secondo, contro i ...