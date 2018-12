Ascolti TV | Lunedì 17 dicembre 2018 Nero a Metà chiude con il 25 8% Canale 5 e Italia

Ascolti TV | Lunedì 17 dicembre 2018. Nero a Metà chiude con il 25.8% : Nero a Metà - Rosa Diletta Rossi e Claudio Amendola Su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 5.816.000 spettatori pari al 25.8% di share. Su Canale 5 Race – Il Colore della Vittoria ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Un Amore tutto Suo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Mamma ho Riperso l’Aereo – Mi sono smarrito a New York ha catturato l’attenzione di .000 ...

Ascolti TV | Lunedì 17 dicembre 2018 : Nero a Metà - Rosa Diletta Rossi e Claudio Amendola Su Rai1 Nero a Metà ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Race – Il Colore della Vittoria ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Un Amore tutto Suo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Mamma ho Riperso l’Aereo – Mi sono smarrito a New York ha catturato l’attenzione di .000 spettatori ...

Ascolti tv lunedì 17 dicembre 2018 : Prime Time Su Rai 1 Nero a metà (sesta e ultima puntata) ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Un amore tutto suo ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Report, sesta puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Race: il colore della vittoria, in prima tv, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Mamma, ho riperso ...

Ascolti Tv lunedì 10 dicembre 2018 - Gf Nudo alla meta. Per il pubblico a casa il vero vip è Amendola : Ascolti tv di lunedì 10 dicembre 2018 . Neanche con la finale vinta da Walter Nudo il Grande Fratello Vip è riuscito a conquistare la serata. Troppo netto il divario tra la fiction di Raiuno Nero a ...

Ascolti tv lunedì 10 dicembre - Nero a Metà vince contro la finale del GF Vip 3 : La serie con Claudio Amendola campione di Ascolti ieri in tv Continua inarrestabile il successo di Nero a Metà . Nella serata di ieri, lunedì 10 dicembre 2018, la fiction di Rai1 ha infatti ancora una volta avuto la meglio sulla concorrenza nella sfida agli Ascolti . La serie con protagonista Claudio Amendola ha infatti conquistato 5.226.000 spettatori. […] L'articolo Ascolti tv lunedì 10 dicembre , Nero a Metà vince contro la finale del GF ...

Ascolti TV | Lunedì 10 dicembre 2018. Vince Nero a Metà 22.7% - la finale di GF Vip si ferma al 21.9% : finale GF Vip Nella serata di ieri, Lunedì 10 dicembre 2018, su Rai1 la fiction Nero a Metà ha conquistato 5.226.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.35 – la finale di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.446.000 spettatori pari al 21.9% di share (qui la diretta minuto per minuto). In valori assoluti è la finale meno vista della storia del formato (qui tutti gli Ascolti di tutte ...

Ascolti TV | Lunedì 10 dicembre 2018. Vince Nero a Metà 22.7% - la finale di GF Vip al 21.9% : finale GF Vip Nella serata di ieri, Lunedì 10 dicembre 2018, su Rai1 la fiction Nero a Metà ha conquistato 5.226.000 spettatori pari al 22.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.35 – la finale di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.446.000 spettatori pari al 21.9% di share (qui la diretta minuto per minuto - qui gli Ascolti di tutte le finali di GF). Su Rai2 Criminal Minds ha interessato 958.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 10 dicembre 2018 : Ilary Blasi e Alfonso Signorini Nella serata di ieri, Lunedì 10 dicembre 2018 , su Rai1 la fiction Nero a Metà ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la finale Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share (qui la diretta minuto per minuto - qui gli Ascolti di tutte le finali di GF). Su Rai2 Criminal Minds ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Warcraft – ...

Ascolti Tv lunedì 3 dicembre 2018 : super Amendola. Vola Striscia - cresce la Isoardi - giornata da incorniciare per Raitre : Ascolti Tv di lunedì 3 dicembre 2018. In prima serata successo per la fiction di Rai1 Nero a Metà , vista da una media di oltre 5 milioni e 400 mila spettatori, pari al 23,3% di share. Staccato il ...