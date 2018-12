Ariana Grande adora la cover di “Happy Xmas War Is Over” cantata da Miley Cyrus

Ariana Grande : c’è chi pensa che il titolo di “Imagine” sia un omaggio a Mac Miller : <3 The post Ariana Grande: c’è chi pensa che il titolo di “Imagine” sia un omaggio a Mac Miller appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande corre a sostenere Pete Davidson dopo il grido d'allarme lanciato dal comico : "Sono qui"

Niente concerti in Italia per Ariana Grande : ecco il messaggio della cantante : Oh no!

Ariana Grande - l'ex fidanzato scrive : "Non voglio più stare al mondo". La popstar corre sotto casa sua : "Sono sotto casa tua e non vado da nessuna parte. So che hai altre persone che ti amano e sicuro io non sono la persona che vuoi vedere ma sono qui per te". Questo il tweet che avrebbe scritto la popstar Ariana Grande (poi cancellato) rivolto al suo ex fidanzato, Pete Davidson. Perché tanta preoccupazione? L'attore aveva pubblicato ieri un post nel quale mostrava i segni di una forte depressione e affermava di "non voler più stare al ...

Pete Davidson ha tentato il suicidio?/ L'ex di Ariana Grande terrorizza tutti : la cantante vola sotto casa sua : Pete Davidson dopo la fine con Ariana Grande, ha tentato il suicidio? Un messaggio spaventoso ha allertato gli estimatori ed anche la sua ex.

Ariana Grande e il presunto messaggio suicida di Pete Davidson : è polemica con Kanye West e Nicki Minaj : Nella serata di sabato 15 dicembre un presunto ultimo messaggio di Pete Davidson che sembrava accennare ad intenzioni di suicidio ha riportato l'ex fidanzato di Ariana Grande all'onore delle cronache. Per fortuna non si è trattato di una nota d'addio, nonostante abbia fatto preoccupare molti viste le sue condizioni di salute: non è un mistero, infatti, che l'attore di Saturday Night Live soffra di un disturbo borderline della personalità. Ma ...

Annunciate le date europee dello Sweetener Tour 2019 di Ariana Grande con show speciale a Manchester - ma l'Italia? : Non c'è, almeno in questa prima tranche di eventi, un appuntamento italiano tra le date europee dello Sweetener Tour 2019 di Ariana Grande. La popstar ha annunciato la leg europea del Tour a supporto del suo ultimo omonimo album e del prossimo Thank You, Next in uscita nel 2019: con questo Tour, la cantante di Imagine porterà sul palco i brani di ben due dischi, pubblicati a distanza ravvicinatissima dopo la scelta di interrompere la ...

Ariana Grande e il fratello Frankie hanno cantato insieme la canzone "Seasons of Love" : Brotherhood <3

Ariana Grande e Miley Cyrus : la loro reazione alla faida Kanye contro Drake è da applausi : Perfette

Ariana Grande ha spiegato il significato del nuovo singolo "Imagine" : Uscito poche ore fa

Audio e testo di Imagine di Ariana Grande - che annuncia già il terzo singolo 7 Rings da Thank You - Next : Imagine di Ariana Grande ha fatto il suo debutto giovedì 13 dicembre, ma insieme al rilascio del nuovo singolo dall'album di prossima uscita Thank You, Next è arrivata anche la notizia che un terzo estratto dal disco sarà pubblicato quanto prima. Subito dopo Imagine, ha fatto sapere Ariana Grande, arriverà un terzo inedito, dal titolo 7 Rings, per una trilogia che la popstar ritiene rappresentativa dei temi del nuovo album in uscita. Thank ...

Ariana Grande : ascolta un piccolo assaggio della nuova canzone "Imagine" : Alza il volume!

Dua Lipa ha spiegato perché la canzone con Ariana Grande non sarà pubblicata : Oh no!

Imagine di Ariana Grande è il nuovo singolo dall'album Thank You - Next che sarà dedicato alle relazioni fallite : Mentre Thank You, Next è ancora al vertice della Billboard Hot 100, Imagine di Ariana Grande farà il suo debutto giovedì 13 dicembre, come secondo estratto dall'album in arrivo nel 2019 a pochi mesi dal predecessore Sweetener. La popstar aveva detto che non avrebbe rispettato le regole dell'industria discografica e avrebbe dettato la propria agenda, rilasciando brani senza un piano preciso né attese programmate. E infatti Imagine di Ariana ...