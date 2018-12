Antonio Megalizzi | morto al fronte dell' assurdo

Antonio Megalizzi - ordine giornalisti riconosce tesserino alla memoria. Mattarella accoglie la salma a Ciampino : Non era ancora un professionista, né un pubblicista. Ma il suo sogno era quello di raccontare l’Unione europea da giornalista. Per questo oggi il Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti ha accettato l’iniziativa promossa dal Presidente regionale dell’ordine del Trentino Alto Adige Mauro Keller, riconoscendo il tesserino alla memoria ad Antonio Megalizzi, il giovane italiano morto nell’attentato di Strasburgo della ...

Atterrato a Ciampino il volo con la salma di Antonio Megalizzi : È Atterrato a Ciampino l'aereo con a bordo la salma di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista morto nell'attentato a Strasburgo lo scorso 11 dicembre. A bordo del volo il padre di Antonio, Domenico Megalizzi e la fidanzata del giovane, Luana. La mamma e la sorella ddel giovane sono invece rimaste a Trento dove si terranno i funerali.Ad accogliere la salma del 28enne all'aeroporto militare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e ...

L'ultimo saluto ad Antonio Megalizzi. Funerali in duomo a Trento : Fin qui la cronaca. Ma ciò che mi preme sottolineare è il richiamo che viene proprio dai colleghi volontari giornalisti di Europhonica a non strumentalizzare Antonio, la sua memoria ed il lavoro ...

Rai Radio trasmetterà l'Inno alla Gioia nel giorno dei funerali di Antonio Megalizzi : Sono passati cinque giorni da quando un uomo armato di coltello e di una rivoltella ha fatto fuoco contro la folla al tradizionale mercatino natalizio di Strasburgo inveendo - come raccontato da alcuni testimoni - contro altre persone con un coltello. In seguito all'attentato quattro persone sono morte e altre 11 ferite.Tra le persone coinvolte anche il giovane giornalista italiano Antonio Megalizzi, gravemente ferito alla testa e purtroppo ...

Non solo sport. L'esempio di Antonio Megalizzi. L'eredità di Mario Draghi. E altre pagine - non solo - di sport. : Ma non è dalla cronaca sportiva che piovono le notizie più preoccupanti. Quelle, semmai, giungono dalla 'attualità ', dalla 'politica' e dalla 'nera '. E che, in un modo o nell'altro, sembrano ...

Attentato di Strasburgo - è morto “Bartek” - l’amico di Antonio Megalizzi : Sempre più pesante il bilancio dell’Attentato di martedì scorso a Strasburgo: è morto Barto Pedro Orent-Niedzielski, 35 anni, detto Bartek, che fino a domenica 16 dicembre era rimasto in coma. Cosa era successo. Cherif Chekatt gli aveva puntato la pistola in fronte e aveva sparato. Immediatamente le condizioni dell’uomo sono apparse disperate. Barto Pedro era in compagnia del giornalista italiano Antonio Megalizzi, morto due giorni prima ...