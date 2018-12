Anticorruzione | ok definitivo Di Maio | è rivincita onesti

Ddl Anticorruzione - ok definitivo 'Spazzacorrotti' - ecco cosa cambia : Via libera definitivo da parte della Camera al ddl anticorruzione, che diventa legge. Il ddl e' stato approvato con 304 voti favorevoli, 106 voti contrari e 19 astenuti. Forza Italia non ha partecipato al voto. Hanno votato contro le restanti forze di opposizione... Segui su affaritaliani.it