ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Anticorruzione, Forza Italia: “Hanno inventato l’ergastolo processuale”. Ferri (Pd): “La prescrizion… - Noovyis : Un nuovo post (Anticorruzione, Forza Italia: “Hanno inventato l’ergastolo processuale”. Ferri (Pd): “La prescrizion… - ribelle51 : Anticorruzione, Forza Italia: 'Hanno inventato l'ergastolo processuale'. Ferri (Pd): 'La prescrizione è bomba innes… -

(Di martedì 18 dicembre 2018) Fa discutere tra le file dell’opposizione il via libera alla legge, bandiera del Movimento 5 stelle che l’ha rinominata ‘Spazzacorrotti‘, passata con 304 sì , 106 voti contrari e 19 astenuti. “Il governo hal’ergastolo processuale“, ha commentato la senatrice forzista Anna Maria Bernini. “La prescrizione è una bomba innescata”, le ha fatto eco Cosimodel Pd.Alla votazione non hanno partecipato i deputati di. L’abbandono dell’aula era stato annunciato nella dichiarazione di voto da Enrico Costa: “Noi non siamo complici dell’omicidio del processo penale. Per questonon parteciperà al voto finale sul disegno di legge”. “Oggi il governo ha introdotto per legge la cultura del sospetto, ha trasformato tutti glini in presunti ...