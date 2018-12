Ambiente | a Padova si piantano 10 mila nuovi alberi 3

liberoquotidiano

: Concorso pubblico: 6 posti in Comune a Padova #lavoro #concorso #Padova #ambiente #digitale #Comune - TgPadova : Concorso pubblico: 6 posti in Comune a Padova #lavoro #concorso #Padova #ambiente #digitale #Comune - lavoropadova1 : COMMERCIALE AREA ITALIA - lavoropadova1 : COMMERCIALE AREA ITALIA -

(Di martedì 18 dicembre 2018) (AdnKronos) - "I primi otto polmoni verdi sono una proposta concreta e positiva per l’aria, il suolo, la godibilità della città. Ricordo che a luglio siamo stati colpiti da una devastazione che ha messo in ginocchio i nostrie oggi rispondiamo con dei boschi da veder nascere e poi crescere in